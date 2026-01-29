Przed spotkaniem z 16-krotnymi mistrzami Danii FC Barcelona miała swój los przede wszystkim w swoich rękach. Drużyna trenera Hansiego Flicka musiała wygrać oraz liczyć na korzystne wyniki w innych spotkaniach. Ostatecznie w drugiej części spotkania odwróciła losy meczu i swojego awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Cztery gole, w tym jeden "Lewego", załatwiły sprawę.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski trafi do MLS? Kosecki: Często to powtarzał, na pewno ma plan

Hansi Flick bez ogródek. "Musimy poprawić grę w defensywie"

Robert Lewandowski stanął przed kolejną szansą na zdobycie gola w swojej historii występów w Champions League. Przed tygodniem w starciu ze Slavią w Pradze dwukrotnie pokonał bramkarza, w tym raz zaskoczył Joana Garcię. W spotkaniu przeciwko FC Kopenhaga "Lewy" zdobył bramkę (nr 107 w Lidze Mistrzów) na 1:1 oraz wywalczył rzut karny, po którym Duma Katalonii wyszła na 3:1. Był zatem jednym z bohaterów spotkania.

- Czy musimy poprawić grę w defensywie? Tak, nie tylko w Lidze Mistrzów. W La Liga także. W słabej pierwszej połowie straciliśmy pierwszą bramkę, ale prawdą jest, że druga część meczu była świetna. Strzeliliśmy wspaniałe gole - powiedział Hansi Flick tuż po meczu z FC Kopenhagą.

- Ważne jest, aby spojrzeć na tabelę. 5 z 8 najlepszych drużyn pochodzi z Premier League. To najlepsza liga i jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się wśród nich. Cieszymy się, że jesteśmy w pierwszej ósemce - podkreślił trener "Blaugrany".

- Real Madryt i PSG nie znalazły się w pierwszej ósemce, co jest interesujące. To wynik nowego formatu Ligi Mistrzów, który pokazuje, jak dobre są wszystkie drużyny w tych rozgrywkach - dodał Flick.

30 stycznia odbędzie się losowanie par w fazie play-off Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkania odbędą się 17/18 lutego, rewanże zaplanowano tydzień później. FC Barcelona pozna swojego rywala w 1/8 finału 27 lutego, a pierwszy mecz rozegra 10 lub 11 marca. W La Lidze Duma Katalonii 31 stycznia zagra na wyjeździe z Elche. Początek o godzinie 21:00.