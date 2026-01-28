Flick zdecydował ws. Lewandowskiego! Oto skład Barcelony na Kopenhagę

Rok temu o tej porze Barcelona miała już praktycznie zagwarantowany udział w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Katalończycy zajęli wówczas 2. miejsce w fazie ligowej. Tym razem tak słodko nie jest. Przed ostatnim meczem zespół Hansiego Flicka jest na 9. lokacie, czyli poza Top 8, które daje bezpośredni awans. Mimo to Barcelona nadal ma wszystko w swoich rękach, a to dlatego, że wyprzedzające ją o punkt Newcastle i PSG grają ze sobą. Jeśli Katalończycy pokonają Kopenhagę, miną kogoś z tej dwójki niezależnie od wyniku meczu w Paryżu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban wprost o sytuacji Oskara Pietuszewskiego: Wierzę w to!

Przed meczem nie brakowało zagadek

Jeśli chodzi o skład FC Barcelony, Hansi Flick miał nieco ograniczony wybór. Zwłaszcza w środku pola, gdzie Pedri i Gavi wciąż się leczą, a Frenkie de Jong jest zawieszony za kartki. W obronie zaś na pewno nie mógł zagrać Joao Cancelo, który dołączył do zespołu niedawno i nie był zgłoszony do gry w fazie ligowej (z tego samego powodu Oskar Pietuszewski będzie mógł wystąpić w FC Porto w Lidze Europy dopiero w 1/8 finału lub barażach). Co więcej, do zdrowia po urazie wrócił też Ferran Torres i choć wydawało się, że Flick nie będzie go chciał wystawiać od pierwszej minuty tak szybko, pewności ws. wyjściowej jedenastki dla Roberta Lewandowskiego i tak nie było.

Hansi Flick zdecydował! Oto co z Lewandowskim

Ostatecznie jednak polscy kibice mogli odetchnąć. Gdy Barcelona opublikowała skład na starcie z Duńczykami, stało się jasne, że Polak stanie przed szansą zdobycia kolejnego gola w Lidze Mistrzów. Lewandowski utworzy tercet ofensywny z Lamine'm Yamalem oraz Raphinhą. Środek pola okazał się zgodny z tym, co przewidywali hiszpańscy dziennikarze. Dani Olmo i Fermin, a obok nich Eric Garcia. Za to Pau Cubarsiemu na środku obrony będzie partnerować Gerard Martin. Wojciech Szczęsny rzecz jasna na ławce.

Mecz FC Barcelona - Kopenhaga rozpocznie się o godzinie 21:00, tak, jak zresztą wszystkie mecze w ostatniej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Skład FC Barcelony na mecz z Kopenhagą: Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Martin, Balde - Olmo, Eric Garcia, Fermin - Yamal, Lewandowski, Raphinha