Godziny do meczu. Barcelona nagle ogłosiła ws. rywala Lewandowskiego

Hiszpański napastnik doznał urazu w trakcie meczu z Realem Sociedad, zakończonego porażką Barcelony (3:2). Opuścił od tego czasu cztery spotkania, w tym ze Slavią Praga (4:2) w Lidze Mistrzów. Ferran Torres wróci jednak na ostatnią kolejkę fazy grupowej Champions League.

Ferran Torres wraca do kadry. Hiszpan może zagrać w Lidze Mistrzów

Pod nieobecność Ferrana, miejsce w pierwszym składzie miał Robert Lewandowski. W tym okresie Polak trafił do siatki raz - w spotkaniu ze Slavią Praga (2:4).

By awansować do 1/8 finału LM bez konieczności gry w play-offach, Barcelona musi wygrać i liczyć na korzystny układ wyników w pozostałych spotkaniach. W tabeli wyprzedza ją Chelsea (1 bramka zdobyta więcej, tyle samo punktów), Newcastle (tyle samo punktów - 13) i PSG (13 pkt). 5. w tabeli Tottenham ma na koncie 14 pkt, Liverpool (4.) - 15, podobnie jak Real Madryt.

Ferran Torres w tym sezonie ligowym zdobył 11 bramek w 19 spotkaniach Primiera Division. Do tego dołożył 2 bramki w Lidze Mistrzów, 1 w Pucharze Króla i 1 w Superpucharze Hiszpanii. Robert Lewandowski zdobył w lidze 9 bramek, a do tego trafił raz w Lidze Mistrzów i Superpucharze.

Wiadomo już, że w spotkaniu z Kopenhagą nie zagra kontuzjowany Pedri, ani zawieszony za kartki Frenkie de Jong. W kadrze na mecz Ligi Mistrzów znalazł się Fermin, Marc Casado, Dani Olmo, Marc Bernal i Tommy Marques.

Czy powrót Ferrana Torresa oznacza, że Robert Lewandowski rozpocznie mecz z Kopenhagą na ławce? To okaże się już około godz. 20., gdy Katalończycy przedstawią skład na to spotkanie.