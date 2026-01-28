O której dziś mecz Barcelony? Niezwykła kolejka Ligi Mistrzów [TRANSMISJA NA ŻYWO]

FC Barcelona wciąż ma szansę na bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Aby tak się stało, musi zająć miejsce w czołowej ósemce tabeli. Na ten moment jest tuż za nią - na 9. miejscu. Wszystko może się jednak zmienić w środowy wieczór, kiedy to zostanie rozegrana ostatnia, ósma kolejka fazy ligowej. A ta zapowiada się niezwykle emocjonująco.

REKLAMA

Zobacz wideo Jesteśmy gotowi na baraże? Kosecki: Patrząc na formę piłkarzy to może sześciu zawodników moglibyśmy wystawić...

Barcelona gra o 1/8 finału Ligi Mistrzów. Wielkie zakończenie fazy ligowej

Będzie to bowiem kolejka zupełnie inna niż te dotychczasowe. W poprzednich mecze były rozłożone na dwa, a w przypadku pierwszej - na trzy dni. Teraz wszystkie 18 spotkań odbędzie się w środę 28 stycznia i wszystkie rozpoczną się dokładnie w tym samym momencie - punktualnie o godz. 21:00.

Polskich kibiców szczególnie będzie interesował zapewne mecz FC Barcelony z FC Kopenhagą. Oba zespoły spotkają się na Camp Nou, a według hiszpańskiej prasy w pierwszym składzie Katalończyków powinien pojawić się Robert Lewandowski. Stawką spotkania będzie ewentualny awans mistrzów Hiszpanii od razu do 1/8 finału. Do tego konieczne jest jednak zwycięstwo oraz korzystne wyniki również w innych meczach. Na ten moment FC Barcelona ma w dorobku 13 punktów, czyli tyle samo co 6. w tabeli PSG, ale też 13. Atalanta Bergamo.

Poza Lewandowskim do gry powinni przystąpić także inni Polacy. Atalanta Bergamo Nicoli Zalewskiego spotka się z Royale Saint-Gilloise, Inter Mediolan Piotra Zielińskiego zagra na wyjeździe z Borussią Dortmund, a Karabach Agdam z Mateuszem Kochalskim w bramce zmierzy się z Liverpoolem. Interesująco zapowiadają się także spotkania Napoli z Chelsea, Benfiki z Realem Madryt czy Manchesteru City z Galatasarayem. A gdzie je można obejrzeć?

8. kolejka Liga Mistrzów: Gdzie oglądać mecz FC Barcelona - FC Kopenhaga? Gdzie pozostałe? [TRANSMISJA TV NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Transmisje wszystkich spotkań ósmej kolejki Ligi Mistrzów dostępne będą na antenach Canal + oraz w internecie - na płatnej platformie Canal + online. Pełna rozpiska kanałów i meczów podana jest poniżej. Transmisję łączoną, czyli tzw. Multiligę Mistrzów można będzie obejrzeć na CANAL+ EXTRA 1, a mecz FC Barcelona - FC Kopenhaga na CANAL+ EXTRA 2. Z kolei starcie Borussii Dortmund z Interem Mediolan pokaże także TVP 1 i TVP Sport.

Wszystkie mecze startują o godz. 21:00. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Gdzie obejrzeć poszczególne mecze 8. kolejki Ligi Mistrzów?