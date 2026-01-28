Powrót na stronę główną

O której dziś mecz Barcelony? Niezwykła kolejka Ligi Mistrzów [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Liga Mistrzów wraca po zaledwie tygodniowej przerwie. W środę rozegrana zostanie ostatnia kolejka fazy ligowej i będzie ona bardzo specyficzna. Wszystkie 18 meczów zostanie rozegranych jednego dnia, o tej samej godzinie. Kibiców czekają m.in. starcia FC Barcelony z FC Kopenhagą i Borussii Dortmund z Interem Mediolan. Gdzie i o której godzinie oglądać mecze? [TRANSMISJA TV NA ŻYWO, STREAM ONLINE]
SOCCER-CHAMPIONS-SLA-BAR/
Fot. REUTERS/David W Cerny

FC Barcelona wciąż ma szansę na bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Aby tak się stało, musi zająć miejsce w czołowej ósemce tabeli. Na ten moment jest tuż za nią - na 9. miejscu. Wszystko może się jednak zmienić w środowy wieczór, kiedy to zostanie rozegrana ostatnia, ósma kolejka fazy ligowej. A ta zapowiada się niezwykle emocjonująco.

Barcelona gra o 1/8 finału Ligi Mistrzów. Wielkie zakończenie fazy ligowej

Będzie to bowiem kolejka zupełnie inna niż te dotychczasowe. W poprzednich mecze były rozłożone na dwa, a w przypadku pierwszej - na trzy dni. Teraz wszystkie 18 spotkań odbędzie się w środę 28 stycznia i wszystkie rozpoczną się dokładnie w tym samym momencie - punktualnie o godz. 21:00. 

Polskich kibiców szczególnie będzie interesował zapewne mecz FC Barcelony z FC Kopenhagą. Oba zespoły spotkają się na Camp Nou, a według hiszpańskiej prasy w pierwszym składzie Katalończyków powinien pojawić się Robert Lewandowski. Stawką spotkania będzie ewentualny awans mistrzów Hiszpanii od razu do 1/8 finału. Do tego konieczne jest jednak zwycięstwo oraz korzystne wyniki również w innych meczach. Na ten moment FC Barcelona ma w dorobku 13 punktów, czyli tyle samo co 6. w tabeli PSG, ale też 13. Atalanta Bergamo.

Poza Lewandowskim do gry powinni przystąpić także inni Polacy. Atalanta Bergamo Nicoli Zalewskiego spotka się z Royale Saint-Gilloise, Inter Mediolan Piotra Zielińskiego zagra na wyjeździe z Borussią Dortmund, a Karabach Agdam z Mateuszem Kochalskim w bramce zmierzy się z Liverpoolem. Interesująco zapowiadają się także spotkania Napoli z Chelsea, Benfiki z Realem Madryt czy Manchesteru City z Galatasarayem. A gdzie je można obejrzeć?

8. kolejka Liga Mistrzów: Gdzie oglądać mecz FC Barcelona - FC Kopenhaga? Gdzie pozostałe? [TRANSMISJA TV NA ŻYWO, STREAM ONLINE] 

Transmisje wszystkich spotkań ósmej kolejki Ligi Mistrzów dostępne będą na antenach Canal + oraz w internecie - na płatnej platformie Canal + online. Pełna rozpiska kanałów i meczów podana jest poniżej. Transmisję łączoną, czyli tzw. Multiligę Mistrzów można będzie obejrzeć na CANAL+ EXTRA 1, a mecz FC Barcelona - FC Kopenhaga na CANAL+ EXTRA 2. Z kolei starcie Borussii Dortmund z Interem Mediolan pokaże także TVP 1 i TVP Sport.

Wszystkie mecze startują o godz. 21:00. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Gdzie obejrzeć poszczególne mecze 8. kolejki Ligi Mistrzów?

  • Multiliga Mistrzów -  CANAL+ EXTRA 1
  • SL Benfica Lizbona – Real Madryt - CANAL+ 360
  • FC Barcelona – FC Kopenhaga - CANAL+ EXTRA 2
  • Liverpool – Karabach Agdam - CANAL+ EXTRA 3
  • Borussia Dortmund – Inter Mediolan - CANAL+ EXTRA 4, TVP1, TVP Sport, sport.tvp.pl
  • SSC Napoli – Chelsea FC - CANAL+ EXTRA 5
  • Manchester City – Galatasaray SK - CANAL+ EXTRA 6
  • Paris Saint-Germain – Newcastle United - CANAL+ EXTRA 7
  • AS Monaco – Juventus - CANAL+ EXTRA 8
  • PSV Eindhoven – Bayern Monachium - CANAL+ EXTRA 9
  • Arsenal FC – Kajrat Ałmaty - CANAL+ EXTRA 10
  • Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur - CANAL+ EXTRA 11
  • Atletico Madryt – FK Bodo/Glimt - CANAL+ EXTRA 12
  • Club Brugge KV – Olympique Marsylia - CANAL+ EXTRA 13
  • Ajax Amsterdam – Olympiakos SP -CANAL+ EXTRA 14
  • Athletic Bilbao – Sporting CP - CANAL+ EXTRA 15
  • Pafos FC – SK Slavia Praga - CANAL+ EXTRA 16
  • Bayer Leverkusen – Villarreal - CANAL+ EXTRA 17
  • Royale Saint-Gilloise – Atalanta Bergamo - CANAL+ EXTRA 18

