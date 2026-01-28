Trąbią o Lewandowskim przed kluczowym meczem Barcelony w LM. "Celuje w rekord"

W minioną środę FC Barcelona wygrała 4:2 ze Spartą Praga. Ten wieczór był słodko-gorzki dla Roberta Lewandowskiego. Choć spędził na murawie pełne 90 minut i wpisał się nawet dwukrotnie na listę strzelców, to jedno z tych trafień dośc pechowo wpadło do siatki jego zespołu. Na szczęście dla Polaka nie zaważyło ono na wyniku rywalizacji i Katalończycy wciąż mają szansę na bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. By tak się stało, muszą pokonać FC Kopenhagę i spoglądać na rozstrzygnięcia innych rywali. Pomóc w tym może Lewandowski, a przy okazji może wyrównać jeden z rekordów.

Robert Lewandowski o krok od Leo Messiego. W środę może go dogonić

"Mundo Deportivo" poświęciło cały artykuł szansie 37-latka na to, by przejść do historii. Czego może dokonać? Jeśli wpisze się na listę strzelców również 28 stycznia, wówczas wyrówna osiągnięcie Leo Messiego. Chodzi o liczbę drużyn, którym strzelił gola w Lidze Mistrzów. Argentyńczyk ma na koncie 40 takich zespołów, a Polak po meczu ze Spartą ma ich 39. Z FC Kopenhagą jeszcze nigdy się nie mierzył, więc będzie miał okazję, by złamać defensywę duńskiej ekipy. "Lewandowski celuje w rekord Messiego" - czytamy.

Zawodnicy z największą liczbą pokonanych drużyn w Lidze Mistrzów:

Leo Messi - 40 zespołów Robert Lewandowski - 39 Cristiano Ronaldo - 38.

A to nie koniec. Dziennikarze zauważają, że Lewandowski może też poprawić statystyki w innej klasyfikacji i zbliżyć się do legend Barcelony. Chodzi o liczbę bramek w europejskich pucharach w barwach katalońskiej ekipy. Polak ma ich 20 na koncie. Jeśli trafi raz z Kopenhagą, wówczas wyrówna osiągnięcie Neymara i Patricka Kluiverta. Jeśli w najbliższych tygodniach strzeli kolejne cztery, to zrówna się z Luisem Suarezem i Rivaldo. Absolutnym rekordzistą pozostaje Messi - 129 bramek.

Najlepsi strzelcy Barcelony w europejskich pucharach:

1. Leo Messi - 129 bramek

2. Luis Suarez i Rivaldo - 25

4. Neymar i Patrick Kluivert - 21

6. Robert Lewandowski i Luis Enrique - 20.

Kluczowy mecz przed Barceloną

Pozostaje nam czekać na środowy mecz FC Barcelony z FC Kopenhagą. Ten odbędzie się na Spotify Camp Nou. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 21:00. O tej samej porze zostaną rozegrane pozostałe spotkania 8. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dojdzie do kilku hitów, jak starcia SSC Napoli z Chelsea czy Borussii Dortmund z Interem Mediolan. Barcelona zajmuje obecnie 9. miejsce w tabeli zbiorczej, a tylko osiem najlepszych ekip awansuje bezpośrednio do 1/8 finału. Te z pozycji od 9. do 24. rozegrają dodatkowy dwumecz w 1/16 finału.