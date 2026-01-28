Godziny do meczu Barcelony, a tu takie wieści ws. Lewandowskiego. Flick zdecydował

Przed decydującymi starciami w Lidze Mistrzów wiemy tylko tyle, że... niemal nic nie wiemy. Aż 29 z 36 drużyn występujących w fazie ligowej, w ósmej kolejce zagra o awans - jedni walczą o play-offy, a inni celują w 1/8 finału. W grze o ten drugi cel pozostaje FC Barcelona, która podejmie na Camp Nou duńską FC Kopenhagę.

Katalończycy po siedmiu seriach gier zajmują dziewiąte miejsce w tabeli z dorobkiem trzynastu punktów na koncie. Do trzeciego Realu Madryt tracą zaledwie dwa oczka, co sprawia, że w teorii top 8 jest na wyciągnięcie ręki. W teorii, gdyż piłkarze "Barcy" będą musieli liczyć nie tylko na swoją własną dyspozycję, ale również na pomyślne rozstrzygnięcia spotkań na innych stadionach. Poza tym Kopenhaga również walczy o zapewnienie sobie awansu.

Flick zamiesza w środkowej strefie boiska? Hiszpańskie media są zgodne

Tym samym niemal pewne jest, że Hansi Flick pośle w środowy wieczór do boju najsilniejszą możliwą jedenastkę. Niemiecki szkoleniowiec nie będzie mógł skorzystać z usług kontuzjowanych Gaviego, Pedriego i Andreasa Christensena. Zawieszony jest Frenkie de Jong, a z powodów rejestracyjnych niemożliwy jest występ Joao Cancelo. To dość mocno zawęża pole manewru trenera "Barcy".

Hiszpańskie "Marca", "AS" i "Mundo Deportivo" zgodnie twierdzą, że dziura w środku pola zostanie załatana przez trio złożone z Erica Garcii, Fermina Lopeza i Daniego Olmo. To oznaczałoby przesunięcie Garcii o pięterko wyżej, gdyż na co dzień występuje w roli stopera. "AS" zaznacza jednak, że Flick mógłby postawić na któregoś z Marców - Casado lub Bernala.

Zmiana pozycji Erica Garcii powoduje, że trzeba znaleźć partnera dla Pau Cubarsiego w linii defensywy. "Marca" typuje do gry na tej pozycji nominalnego lewego obrońcę, Gerarda Martina. "Mundo Deportivo" z kolei waha się pomiędzy Hiszpanem a Ronaldem Araujo. Urugwajczyk powoli wraca do łask, ale ostatni raz w wyjściowej jedenastce zagrał 25 listopada w przegranym 0:3 meczu z Chelsea. Martin, choć nie jest to jego optymalna rola, wydaje się pewniejszym wyborem. Z lewej strony pod nieobecność Cancelo powinien zagrać Alejandro Balde.

Co z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym?

Najważniejszą informacją z perspektywy polskiego kibica jest to, czy Flick zdecyduje się wystawić od pierwszej minuty Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego. Co do tego pierwszego, nikt nie ma wątpliwości, że rola golkipera numer jeden jest przypisana Joanowi Garcii i to on zamelduje się między słupkami.

"Lewy" z kolei widnieje zarówno w zestawieniu przewidywanym przez "Marcę", jak i jedenastce przygotowanej przez "Mundo Deportivo". To wskazuje na podtrzymanie przez Niemca zaufania do kapitana reprezentacji Polski, choć do gry wraca Ferran Torres. Na ławce "Barcy" obok hiszpańskiego napastnika usiądzie także były piłkarz Kopenhagi, Roony Bardghji.

Początek meczu FC Barcelona - FC Kopenhaga w środę 28 stycznia o godz. 21:00. Relację tekstową na żywo z tego starcia będzie można śledzić na Sport.pl.

