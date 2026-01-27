Flick przemówił ws. rywala Lewandowskiego przed meczem LM. Jaśniej się nie da

Hiszpański napastnik doznał urazu w połowie stycznia i opuścił łącznie cztery spotkania, w tym mecz ze Slavią Praga (4:2) w Lidze Mistrzów. Jedno z nich - z Realem Sociedad w La Lidze - zakończyło się porażką Barcelony (1:2).

Ferran Torres wróci do składu Barcelony? Hansi Flick zabrał głos. "Wygląda to naprawdę dobrze"

Niestety dla polskich kibiców, szansy w tych spotkaniach nie wykorzystał Robert Lewandowski, który pod nieobecność kolegi z zespołu, a jednocześnie konkurenta w walce o skład, nie zdobył bramki. Ferran Torres ma wrócić do kadry na mecz z Kopenhagą w Lidze Mistrzów. To spotkanie rozstrzygnie, czy Blaugrana wejdzie do pierwszej ósemki w tabeli tych rozgrywek, co pozwoli jej uniknąć gry w barażach, czy też pozostanie na niższych pozycjach.

Hansi Flick, zapytany o 25-latka, odpowiedział, że Hiszpan ma wrócić do kadry Barcelony. - (W poniedziałek - red.) przeszedł ostatni test, a (we wtorek - red.) trenował z nami i wszystko było w porządku. Wygląda to naprawdę dobrze, więc jest gotowy na jutro. Bardzo się cieszę, że udało się to tak szybko - mówił Flick, którego słowa cytował portal fcbarca.com.

Ferran Torres w tym sezonie ligowym zdobył 11 bramek w 19 spotkaniach Primiera Division. Do tego dołożył 2 bramki w Lidze Mistrzów, 1 w Pucharze Króla i 1 w Superpucharze Hiszpanii. Robert Lewandowski zdobył w lidze 9 bramek, a do tego trafił raz w Lidze Mistrzów i Superpucharze.

Mecz Barcelony z Kopenhagą rozpocznie się w środę o godz. 21. Do awansu do TOP 8 tabeli Ligi Mistrzów Barcelona potrzebuje wygranej i/lub korzystnych wyników w pozostałych spotkaniach. Obecnie, drużyna Lewandowskiego i Szczęsnego zajmuje w klasyfikacji 9. miejsce. Wiadomo już, że w spotkaniu z Kopenhagą nie zagra kontuzjowany Pedri, ani zawieszony za kartki Frenkie de Jong.