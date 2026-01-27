Lewandowski odsunięty od składu Barcelony? Są nowe wieści

Robert Lewandowski wychodził na boisko w podstawowym składzie w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Slavii Praga oraz Realowi Oviedo. W pierwszym z tych spotkań strzelił jednego gola oraz zanotował również trafienie samobójcze. W pojedynku z Realem Oviedo nie wpisał się na listę strzelców. Mogłoby się wydawać, że "Lewy" zagra w wyjściowej jedenastce także w środowej potyczce z FC Kopenhagą w Champions League. Nie jest to jednak pewne.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Kubica odciska dłoń! Wielka chwila na Gali Mistrzów Sportu

Ferran Torres wraca po kontuzji. Wtorek ważnym dniem

W ostatnich dniach z powodu problemów mięśniowych na placu gry nie mógł pojawić się Ferran Torres. To najlepszy strzelec "Dumy Katalonii" w tym sezonie (15 bramek). Wygląda na to, że wtorek będzie kluczowym dniem w kontekście walki o powrót do gry już na mecz z Kopenhagą.

"Ferran Torres będzie dziś przetestowany w treningu z całym zespołem. Jeśli odczucia będą dobre to znajdzie się w kadrze na mecz z FC Kopenhagą" - czytamy na profilu BarcaInfo, który powołuje się na Javiego Miguela z dziennika "AS".

Jeśli Torres będzie gotowy do gry, to nie można wykluczyć scenariusza, w którym od razu wskoczy do podstawowego składu, a Lewandowski wejdzie na boisku w drugiej części spotkania.

Niejasna przyszłość Lewandowskiego

Polak walczy o to, by przekonać działaczy Barcelony do przedłużenia z nim umowy, która wygasa pod koniec czerwca tego roku. Jeśli chodzi o ten sezon, to Lewandowski w 24 meczach strzelił 11 goli i zanotował dwie asysty. Wciąż potrafi świetnie zachowywać się polu karnym, lecz dziennikarze z Hiszpanii nie raz narzekali na to, iż poza golami niewiele może drużynie zaoferować.

W środę kończy się faza ligowa Ligi Mistrzów. Barcelona zajmuje obecnie dziewiąte miejsce z dorobkiem 13 punktów. Potrzebuje zwycięstwa i odpowiednich wyników innych spotkań, by przedostać się do czołowej ósemki, która bezpośrednio wejdzie do 1/8 finału.