Godziny do meczu Barcelony. Nagle gruchnęły wieści ws. rywala Lewandowskiego

FC Barcelona pokonała w tym tygodniu Slavię Praga (4:2) i obecnie zajmuje dziewiąte miejsce w fazie ligowej Ligi Mistrzów. "Duma Katalonii" zgromadziła 13 punktów i zrobi wszystko, by uniknąć gry w barażach, które wcale nie muszą być łatwą przeprawą. Patrząc na ścisk w tabeli, szykuje się zażarta walka o pozycję w czołowej ósemce.

Co z Ferranem Torresem? Lewandowski być może nie będzie jedynym wyborem

Trener Hansi Flick nie zamierza kalkulować i planuje wystawić możliwie najsilniejszy skład. Kluczową niewiadomą pozostaje jednak dyspozycja Ferran Torres, który wraca do zdrowia po lekkim urazie mięśniowym. Z powodu kontuzji Hiszpan nie zagrał w starciu ze Slavią Praga i wiele wskazuje na to, że ominie także pojedynek ligowy przeciwko Realowi Oviedo.

25-latek jest najlepszym strzelcem FC Barcelony w tym sezonie. Zdobył już 15 bramek, a jego ewentualna nieobecność znacząco ogranicza pole manewru w ataku. W takiej sytuacji ciężar gry ofensywnej spada na barki Roberta Lewandowskiego, który pozostał jedyną klasyczną "dziewiątką" w kadrze. "Sport" poinformował, że decyzja dotycząca Ferrana Torresa zapadnie właściwie w ostatniej chwili przed meczem z FC Kopenhagą. Wiele zależy od odczuć samego zawodnika.

Katalońscy dziennikarze zwracają uwagę na to, że Barcelona walczy nie tylko o zwycięstwo, ale i o jak najwyższy bilans bramkowy, ponieważ aż osiem zespołów ma obecnie po 13 punktów. Każdy gol może mieć znaczenie w końcowej klasyfikacji.

FC Kopenhaga ma szansę na baraże

Rywal mistrzów Hiszpanii tymczasem również ma o co grać. FC Kopenhaga wciąż liczy się w walce o baraże i nie zamierza się tylko bronić. Duńczycy mają obecnie osiem punktów i nie przegrali żadnego z trzech ostatnich spotkań w Lidze Mistrzów. Emocji w Barcelonie nie powinno zabraknąć.

Ostatnia kolejka Ligi Mistrzów zostanie rozegrana w środę 28 stycznia o godzinie 21:00. Zwycięstwo Barcelony - w połączeniu z odpowiednim wynikiem meczu Paris Saint-Germain z Newcastle United - może zapewnić jej miejsce w upragnionym TOP 8. Nie można wykluczyć, że w przypadku remisu zarówno PSG jak i Newcastle wypadną z ósemki.

Co ciekawe, według superkomputera Opta do 1/8 finału Ligi Mistrzów po fazie ligowej awansują: Arsenal, Bayern, Liverpool, Real, Barcelona, Tottenham, Manchester City i Atletico.