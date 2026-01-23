Ale im nastrzelał! Niesamowity wyczyn Lewandowskiego

Środowe spotkanie Ligi Mistrzów FC Barcelony ze Slavią Praga było dla Roberta Lewandowskiego jednym z najdziwniejszych w jego karierze. W 44. minucie zdobył bowiem pierwszego w karierze gola samobójczego. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Chaloupka piłka odbiła się od barku 37-latka, myląc Joana Garcię.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski trafi do MLS? Kosecki: Często to powtarzał, na pewno ma plan

Do szatni obie drużyny wychodziły przy remisowym rezultacie - na gola Kuseja dwoma trafieniami odpowiedział Fermin Lopez. W drugiej połowie strzelała już tylko Barcelona. Najpierw Dani Olmo, a ostatnią bramkę spotkania zdobył Lewandowski. Barcelona wygrała 4:2 i jest w walce o miejsce w czołowej "ósemce" fazy ligowej, premiowane bezpośrednim awansem do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Robert Lewandowski z wielkim osiągnięciem

Dla Roberta Lewandowskiego bramka zdobyta w 71. minucie środowego meczu była szczególna z kilku powodów. Przede wszystkim 37-latek nadrobił to, co Barcelona straciła po samobójczym trafieniu z pierwszej połowy. Poza tym wtedy właśnie zakończyła się fatalna passa trwająca ponad 9 miesięcy. Ostatniego gola w Lidze Mistrzów kapitan reprezentacji Polski zdobył bowiem w kwietniu zeszłego roku, w ćwierćfinałowym pojedynku z Borussią Dortmund.

Zobacz też: Największy? Najlepszy? Dominacja w klubie, ale nie w głosach. Sonda pokazuje skalę rozbieżności

Kolejne powody są już czysto statystyczne. 37-latek umocnił się na trzecim miejscu w klasyfikacji strzelców wszech czasów Ligi Mistrzów. Ma już na koncie 106 trafień. Slavia Praga była też 39. rywalem, któremu Lewandowski strzelił bramkę w najbardziej elitarnych rozgrywkach. Dłuższą listą swoich "ofiar" może pochwalić się wyłącznie Leo Messi. Argentyńczyk pokonywał bramkarzy aż czterdziestu zespołów. Mniej imponującym dorobkiem może pochwalić się chociażby Cristiano Ronaldo.

Lewandowski na równi z Giggsem i Raulem

Okazuje się, że jest jeszcze jedna klasyfikacja, w której Robert Lewandowski znajduje się w ścisłej czołówce. Chodzi o ranking piłkarzy zdobywających gole w największej liczbie edycji Ligi Mistrzów. W niej przewodzą Karim Benzema oraz Leo Messi, którzy strzelali co najmniej jedną bramkę w LM w aż osiemnastu różnych sezonach.

Kapitan reprezentacji Polski dołączył do grona piłkarzy, którzy strzelali w szesnastu edycjach Ligi Mistrzów. Poza 37-latkiem, takim dorobkiem mogą pochwalić się Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Thomas Mueller oraz Raul.

Po raz kolejny FC Barcelona wyjdzie na boisko w niedzielę, 25 stycznia. Rywalem podopiecznych Hansiego Flicka w spotkaniu 21. kolejki ligi hiszpańskiej będzie ostatnia drużyna tabeli - Real Oviedo. Mecz rozegrany będzie na Camp Nou, a planowo rozpocząć się ma o godzinie 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.