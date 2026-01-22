Lewandowski przeszedł do historii! Tego nie zrobił nawet Ronaldo

W środowy wieczór (21 stycznia) FC Barcelona pokonała 4:2 Slavię Praga w 7. kolejce Ligi Mistrzów. Prawdziwy rollercoaster emocji przeżył Robert Lewandowski. Polak najpierw, w 44. minucie trafił do własnej siatki, druga połowa dostarczyła jednak kapitanowi reprezentacji Polski dużo lepszych wspomnień. Lewandowski trafił do siatki w 71. minucie, ustalając wynik meczu na 4:2 dla Barcelony.

Lewandowski przebił Ronaldo. Co za osiągnięcie

W spotkaniu ze Slavią Praga Robert Lewandowski zdobył swojego pierwszego gola w bieżącej edycji Ligi Mistrzów. Dla kapitana naszej reprezentacji było to zarazem 106. trafienie w historii występów w elitarnych rozgrywkach.

Duże wrażenie robi inna statystyka. Robert Lewandowski zdobywał gole przeciwko 39 różnym klubom. Polak wyprzedził pod tym względem Cristiano Ronaldo. Na rozkładzie napastnika są praktycznie wszystkie największe zespoły.

Przed Lewandowskim tylko Messi. Polak może go dogonić już w kolejnym meczu

Przed Robertem Lewandowski jest już tylko jeden piłkarz. Polaka wyprzedza słynny Argentyńczyk, Leo Messi, kapitan mistrzów świata trafiał przeciwko 40 różnym zespołom. Lewandowski będzie mógł dogonić Messiego już w najbliższej kolejce fazy ligowej, Barcelona zagra z Kopenhagą. Przeciwko temu rywalowi kapitan reprezentacji Polski jeszcze nie trafiał.

Dzięki wygranej 4:2 ze Slavią Praga FC Barcelona awansowała na 9. miejsce w tabeli fazy ligowej Ligi Mistrzów. Duma Katalonii zagra z FC Kopenhagą na własnym stadionie, 28 stycznia. W przypadku trafienia Lewandowski kolejny raz może napisać historię.