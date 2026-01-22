Oto, jak zakpili z Lewandowskiego po golu samobójczym. Nie mieli litości

FC Barcelona pokonała Slavię Pragę, ale nie bez problemów. Najpierw przegrywała 0:1 i musiała odrabiać straty, a do szatni schodziła, remisując 2:2. Pod koniec pierwszej połowy samobójczą bramkę zaliczył Robert Lewandowski, który ostatecznie odkupił winy - bo w 71. minucie spotkania przypieczętował wynik, strzelając gola na 4:2. Tego, co zrobił wcześniej, wielu mu jednak nie zapomniało.

Lewandowski obiektem drwin. Oto co zrobiła Slavia Praga

Niedługo po tym, jak Lewandowski wpakował piłkę do własnej bramki, w mediach społecznościowych rozpętała się burza. Przyczynili się do niej jednak nie tylko kibice, ale Slavia Praga. Czeski klub wrzucił na portal "X" wpis, w którym poprosił sztuczną inteligencję, czyli Groka, o przerobienie zdjęcia polskiego napastnika. I umieszczenie go w koszulkę Slavii Praga.

W międzyczasie rywale FC Barcelony opublikowali na Instagrama post, w którym Lewandowski faktycznie nosi barwy czeskiej drużyny z podpisem: "Lewandowski strzela dla Pragi, kto by pomyślał". Slavia w innym wpisie przywołała też przydomek Polaka, czyli "Lewangoalski", ponownie nawiązując do tego, że nasz piłkarz jest tak bramkostrzelny, że aż strzela do obu bramek.

Lewandowski w żaden sposób (przynajmniej na razie) nie odpowiedział na zaczepki Slavii Praga. Po raz kolejny na boisko wyjdzie w niedzielę, 25 stycznia, kiedy jego FC Barcelona zmierzy się z Oviedo.

