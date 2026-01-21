Powrót na stronę główną

W 72. minucie już tak jak chciał! Wielki moment Lewandowskiego

Długo czekaliśmy na gola Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów. Ostatniego gola w tych rozgrywkach dla swojej drużyny Polak zdobył... 9 kwietnia 2025 roku w spotkaniu z Borussią Dortmund. Przełamanie przyszło w meczu 21 stycznia ze Slavią w Pradze.
Robert Lewandowski z golem przeciwko Slavii
To początkowo nie był dobry mecz w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. W 3. minucie spotkania 38-latek próbował uderzyć na bramkę Jindricha Stanka, ale jego strzał był zdecydowanie zbyt lekki. Po upływie pół godziny, "Lewy" spróbował dośrodkowania, lecz i ta próba była bardzo nieudana. Wreszcie w 44. minucie kapitan reprezentacji Polski interweniował tak niefortunnie, że... zaskoczył Joana Garcię.

Lewandowski zrehabilitował się w 72. minucie 

Kapitan reprezentacji Polski w 50. minucie uczestniczył w akcji, która co prawda skończyła się zdobyciem gola, ale sędzia słusznie odgwizdał spalonego. W 63. minucie wreszcie dobry strzał Lewandowskiego zatrzymał golkiper Slavii. Chwilę później kapitalną bombą w samo okienko popisał się rezerwowy Dani Olmo. 3:2 dla Barcelony stało się faktem. 

W 72. minucie  Robert Lewandowski zdobył bramkę numer 106 w historii swoich występów w Lidze Mistrzów. Wykorzystał podanie Marcusa Rashforda i po mało udanym przyjęciu, pokonał bramkarza Slavii.  

Polak jest jednym z najskuteczniejszych piłkarzy w historii Champions League. Najwięcej goli strzelił Cristiano Ronalo (140), który wyprzedza w tej klasyfikacji Leo Messiego (129). Kto może jeszcze dogonić "Lewego"? Realne szanse mają Kylian Mbapee (66) oraz Erling Haaland (55).

Barcelona wygrywa ze Slavią Praga 4:2. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego spotkania na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

