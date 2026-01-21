Tak Hiszpanie podsumowali Lewandowskiego po meczu w Lidze Mistrzów

Robert Lewandowski w mieszanych uczuciach zakończył środowy wieczór w Lidze Mistrzów. W wyjazdowym meczu ze Slavią Praga co prawda strzelił swojego pierwszego gola w tej edycji Champions Leagua, a jego FC Barcelona wygrała 4:2, ale niewiele brakowało, a stałby się antybohaterem. Wszystko przez samobójcze trafienie na 2:2. W 44. minucie po dośrodkowaniu Chaloupka piłka odbiła się od pleców Polaka i wpadła przy bliższym słupku bramki Joana Garcii. Jak zatem nasz napastnik został oceniony w Hiszpanii?

Samobój nie przeszkodził. Takie oceny dostał Robert Lewandowski. "Został nagrodzony"

Dziennik "Sport" przyznał mu ocenę "6" i zaznaczył, że zaliczył "awans" względem pierwszej połowy. - Brał udział przy rzucie rożnym, który doprowadził do wyrównania na 2:2. Strzelił samobója, broniąc się zbyt daleko. Pierwsza połowa była bezbarwna, ale później poprawił się, stwarzając sytuacje i ostatecznie został nagrodzony bramką. Tym razem umieścił piłkę w siatce przeciwnika - podsumowano.

Taką samą notę Polak dostał od portalu Goal.com. - Miał naprawdę trudny wieczór i to jego samobójczy gol dał wynik 2-2, ale pokazał swój legendarny instynkt strzelecki, kończąc mecz przy czwartej bramce dla Barcelony - oceniono.

Z kolei "El Nacional" dał Lewandowskiego "siódemkę" i określił mianem "elastyczny". - Lewandowski grał fatalnie do 71. minuty. Jednak zrobił najważniejszą rzecz dla napastnika: strzelił gola. Elastycznym wykończeniem zdobył czwartego gola dla Barcelony tego wieczoru. Gol, który może być kluczowy w walce o puchar - czytamy.

W sumie Lewandowski spędził na boisku pełne 90 minut. Aż do 71. minuty, kiedy to po dośrodkowaniu Marcusa Rashforda strzelił gola na 4:2, gra kompletnie mu się nie układała. Pierwszą połowę zakończył nie tylko z samobójem, ale też kilkoma nieudanymi strzałami. Po przerwie zaś nie popisał się przy dobitce uderzenia Fermina Lopeza, gdy z bliskiej odległości trafił wprost bramkarza, a dodatku był na spalonym. Na szczęście mimo słabszych momentów potrafił wpisać się na listę strzelców.