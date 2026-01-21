Tak wygląda tabela LM po przełamaniu Lewandowskiego. Niemal wszystko jasne

Siódma kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów zakończyła się. Dla wielu klubów oznacza ona zajęcie miejsca przed finałową batalią o awans do fazy pucharowej, dla niektórych zaś - potwierdzenie odpadnięcia z rozgrywek na jeden mecz przed końcem.
Zobacz wideo Mocne spięcie na linii Kosecki-Skorża. "Ty się, k***a, to przedszkola nadajesz!"
Pierwsze dwa środowe mecze przyniosły wielki triumf Karabachu Agdam. Pokonali oni w dramatycznych okolicznościach Eintracht Frankfurt i wygrali swój trzeci mecz w tej edycji Ligi Mistrzów, praktycznie zapewniając sobie awans do fazy pucharowej. W drugim spotkaniu Galatasaray zremisowało z Atletico Madryt.
Robert Lewandowski daje i odbiera
Wśród meczów rozpoczynających się o godzinie 21:00 najwięcej emocji przyniosło spotkanie Slavii Praga z FC Barceloną. Robert Lewandowski dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, jednak tylko raz trafił do bramki Czechów. Pod koniec pierwszej połowy pokonał Joana Garcię, natomiast w 71. minucie strzelił bramkę dla Dumy Katalonii. Poza nim gole zdobywali Kusej dla Slavii oraz dwukrotnie Fermin i Olmo dla Barcelony.
Zobacz też: Hiszpanie zmiażdżyli Lewandowskiego. Tak go nazwali po tym, co zrobił
Bardzo ważne zwycięstwo zanotował Athletic Bilbao. Dzięki wygranej nad Atalantą baskijska drużyna awansowała na 23. miejsce, które premiowane jest grą w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Bayern z kolei zapewnił sobie już miejsce w 1/8 finału. Dzisiaj podopieczni Vincenta Kompany'ego odprawili z kwitkiem Union Saint Gilloise. Z rozgrywek odpadły już grające dzisiaj Eintracht Frankfurt oraz Slavia Praga.
Wyniki środowych meczów Ligi Mistrzów:
- Atalanta 2:3 Athletic Bilbao
- Bayern Monachium 2:0 Union Saint Gilloise
- Chelsea 1:0 Pafos
- Juventus 2:0 Benfica
- Karabach Agdam 3:2 Eintracht Frankfurt
- Olympique Marsylia 0:3 Liverpool
- Newcastle 3:0 PSV
- Slavia Praga 2:4 FC Barcelona
Tabela Ligi Mistrzów po siódmej kolejce:
- Arsenal - 21 punktów, bilans bramek 20:2
- Bayern Monachium - 18 pkt., 20:7
- Real Madryt - 15 pkt., 19:8
- Liverpool - 15 pkt., 14:8
- Tottenham - 14 pkt., 15:7
- Paris Saint Germain - 13 pkt., 20:10
- Newcastle - 13 pkt., 16:6
- Chelsea - 13 pkt., 14:8
- FC Barcelona - 13 pkt., 18:13
- Sporting - 13 pkt., 14:9
- Manchester City - 13 pkt., 13:9
- Atletico Madryt - 13 pkt., 16:13
- Atalanta - 13 pkt., 10:9
- Inter Mediolan - 12 pkt., 13:7
- Juventus - 12 pkt., 14:10
- Borussia Dortmund - 11 pkt., 19:15
- Galatasaray - 10 pkt., 9:9
- Karabach Agdam - 10 pkt., 13:15
- Olympique Marsylia - 9 pkt., 11:11
- Bayer Leverkusen - 9 pkt., 10:14
- AS Monaco - 9 pkt., 8:14
- PSV Eindhoven - 8 pkt., 15:14
- Athletic Bilbao - 8 pkt., 7:11
- Olympiakos - 8 pkt., 8:13
- Napoli - 8 pkt., 7:12
- FC Kopenhaga - 8 pkt., 11:17
- Club Brugge - 7 pkt., 12:17
- Bodo/Glimt - 6 pkt., 12:14
- Benfica Lizbona - 6 pkt., 6:10
- Pafos - 6 pkt., 4:10
- Union Saint Gilloise - 6 pkt., 7:17
- Ajax Amsterdam - 6 pkt., 7:19
- Eintracht Frankfurt - 4 pkt.,10:19
- Slavia Praga - 3 pkt., 4:15
- Villarreal - 1 pkt., 5:15
- Kairat Ałmaty - 1 pkt., 5:19