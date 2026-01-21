Tak wygląda tabela LM po przełamaniu Lewandowskiego. Niemal wszystko jasne

Siódma kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów zakończyła się. Dla wielu klubów oznacza ona zajęcie miejsca przed finałową batalią o awans do fazy pucharowej, dla niektórych zaś - potwierdzenie odpadnięcia z rozgrywek na jeden mecz przed końcem.

Pierwsze dwa środowe mecze przyniosły wielki triumf Karabachu Agdam. Pokonali oni w dramatycznych okolicznościach Eintracht Frankfurt i wygrali swój trzeci mecz w tej edycji Ligi Mistrzów, praktycznie zapewniając sobie awans do fazy pucharowej. W drugim spotkaniu Galatasaray zremisowało z Atletico Madryt.

Robert Lewandowski daje i odbiera

Wśród meczów rozpoczynających się o godzinie 21:00 najwięcej emocji przyniosło spotkanie Slavii Praga z FC Barceloną. Robert Lewandowski dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, jednak tylko raz trafił do bramki Czechów. Pod koniec pierwszej połowy pokonał Joana Garcię, natomiast w 71. minucie strzelił bramkę dla Dumy Katalonii. Poza nim gole zdobywali Kusej dla Slavii oraz dwukrotnie Fermin i Olmo dla Barcelony.

Bardzo ważne zwycięstwo zanotował Athletic Bilbao. Dzięki wygranej nad Atalantą baskijska drużyna awansowała na 23. miejsce, które premiowane jest grą w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Bayern z kolei zapewnił sobie już miejsce w 1/8 finału. Dzisiaj podopieczni Vincenta Kompany'ego odprawili z kwitkiem Union Saint Gilloise. Z rozgrywek odpadły już grające dzisiaj Eintracht Frankfurt oraz Slavia Praga.

Wyniki środowych meczów Ligi Mistrzów:

Atalanta 2:3 Athletic Bilbao

Bayern Monachium 2:0 Union Saint Gilloise

2:0 Union Saint Gilloise Chelsea 1:0 Pafos

1:0 Pafos Juventus 2:0 Benfica

2:0 Benfica Karabach Agdam 3:2 Eintracht Frankfurt

3:2 Eintracht Frankfurt Olympique Marsylia 0:3 Liverpool

Newcastle 3:0 PSV

3:0 PSV Slavia Praga 2:4 FC Barcelona

Tabela Ligi Mistrzów po siódmej kolejce: