Powrót na stronę główną

Tak wygląda tabela LM po przełamaniu Lewandowskiego. Niemal wszystko jasne

Robert Lewandowski strzelił swoją 106. bramkę w Lidze Mistrzów. Od poprzedniego trafienia minęło aż dziewięć miesięcy. Zanim jednak Polak pokonał bramkarza Slavii, skierował piłkę do własnej bramki. Mimo samobójczej bramki 37-latka Barcelona wygrała w Pradze i wciąż jest w grze o awans do 1/8 finału. Oto jak wygląda tabela Ligi Mistrzów po zakończeniu siódmej kolejki tych rozgrywek.
SOCCER-SPAIN-BAR-RMA/
Fot. REUTERS/Vincent West

Siódma kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów zakończyła się. Dla wielu klubów oznacza ona zajęcie miejsca przed finałową batalią o awans do fazy pucharowej, dla niektórych zaś - potwierdzenie odpadnięcia z rozgrywek na jeden mecz przed końcem.

Zobacz wideo Mocne spięcie na linii Kosecki-Skorża. "Ty się, k***a, to przedszkola nadajesz!"

Pierwsze dwa środowe mecze przyniosły wielki triumf Karabachu Agdam. Pokonali oni w dramatycznych okolicznościach Eintracht Frankfurt i wygrali swój trzeci mecz w tej edycji Ligi Mistrzów, praktycznie zapewniając sobie awans do fazy pucharowej. W drugim spotkaniu Galatasaray zremisowało z Atletico Madryt.

Robert Lewandowski daje i odbiera

Wśród meczów rozpoczynających się o godzinie 21:00 najwięcej emocji przyniosło spotkanie Slavii Praga z FC Barceloną. Robert Lewandowski dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, jednak tylko raz trafił do bramki Czechów. Pod koniec pierwszej połowy pokonał Joana Garcię, natomiast w 71. minucie strzelił bramkę dla Dumy Katalonii. Poza nim gole zdobywali Kusej dla Slavii oraz dwukrotnie Fermin i Olmo dla Barcelony.

Zobacz też: Hiszpanie zmiażdżyli Lewandowskiego. Tak go nazwali po tym, co zrobił

Bardzo ważne zwycięstwo zanotował Athletic Bilbao. Dzięki wygranej nad Atalantą baskijska drużyna awansowała na 23. miejsce, które premiowane jest grą w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Bayern z kolei zapewnił sobie już miejsce w 1/8 finału. Dzisiaj podopieczni Vincenta Kompany'ego odprawili z kwitkiem Union Saint Gilloise. Z rozgrywek odpadły już grające dzisiaj Eintracht Frankfurt oraz Slavia Praga.

Wyniki środowych meczów Ligi Mistrzów:

  • Atalanta 2:3 Athletic Bilbao
  • Bayern Monachium 2:0 Union Saint Gilloise
  • Chelsea 1:0 Pafos
  • Juventus 2:0 Benfica
  • Karabach Agdam 3:2 Eintracht Frankfurt
  • Olympique Marsylia 0:3 Liverpool
  • Newcastle 3:0 PSV
  • Slavia Praga 2:4 FC Barcelona

Tabela Ligi Mistrzów po siódmej kolejce:

  1. Arsenal - 21 punktów, bilans bramek 20:2
  2. Bayern Monachium - 18 pkt., 20:7
  3. Real Madryt - 15 pkt., 19:8
  4. Liverpool - 15 pkt., 14:8
  5. Tottenham - 14 pkt., 15:7
  6. Paris Saint Germain - 13 pkt., 20:10
  7. Newcastle - 13 pkt., 16:6
  8. Chelsea - 13 pkt., 14:8
  9. FC Barcelona - 13 pkt., 18:13
  10. Sporting - 13 pkt., 14:9
  11. Manchester City - 13 pkt., 13:9
  12. Atletico Madryt - 13 pkt., 16:13
  13. Atalanta - 13 pkt., 10:9
  14. Inter Mediolan - 12 pkt., 13:7
  15. Juventus - 12 pkt., 14:10
  16. Borussia Dortmund - 11 pkt., 19:15
  17. Galatasaray - 10 pkt., 9:9
  18. Karabach Agdam - 10 pkt., 13:15
  19. Olympique Marsylia - 9 pkt., 11:11
  20. Bayer Leverkusen - 9 pkt., 10:14
  21. AS Monaco - 9 pkt., 8:14
  22. PSV Eindhoven - 8 pkt., 15:14
  23. Athletic Bilbao - 8 pkt., 7:11
  24. Olympiakos - 8 pkt., 8:13
  25. Napoli - 8 pkt., 7:12
  26. FC Kopenhaga - 8 pkt., 11:17
  27. Club Brugge - 7 pkt., 12:17
  28. Bodo/Glimt - 6 pkt., 12:14
  29. Benfica Lizbona - 6 pkt., 6:10
  30. Pafos - 6 pkt., 4:10
  31. Union Saint Gilloise - 6 pkt., 7:17
  32. Ajax Amsterdam - 6 pkt., 7:19
  33. Eintracht Frankfurt - 4 pkt.,10:19
  34. Slavia Praga - 3 pkt., 4:15
  35. Villarreal - 1 pkt., 5:15
  36. Kairat Ałmaty - 1 pkt., 5:19

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?