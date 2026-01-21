Katastrofa w 44. minucie! Lewandowski antybohaterem Barcelony

Robert Lewandowski od długiego czasu nie strzelił bramki w Lidze Mistrzów. Po raz ostatni do siatki w tych rozgrywkach trafił w kwietniu zeszłego roku - aż 287 dni temu.

W pierwszym meczu ćwierćfinału poprzedniej edycji LM dwukrotnie pokonał bramkarza Borussii Dortmund, Gregora Kobela. Od tego spotkania kapitan reprezentacji Polski rozegrał siedem spotkań, w których spędził na boisku 379 minut. Gole strzelali Rashford, Yamal czy Torres, ale nie 37-latek.

Robert Lewandowski znów strzela w LM! Ale...

Idealnym momentem na przełamanie fatalnej passy byłoby spotkanie siódmej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Duma Katalonii zmierzyła się w tym meczu na wyjeździe ze Slavią Praga. Gospodarze szybko wyszli na prowadzenie, ale jeszcze przed końcem pierwszej połowy dwa gole zdobył Fermin i było 2:1 dla Barcelony.

W 43. minucie do siatki trafił Lewandowski. Niestety, był to gol samobójczy. Po rzucie rożnym Slavii piłka odbiła się od barku kapitana reprezentacji Polski i wpadła do siatki obok zaskoczonego Joana Garcii.

Robert Lewandowski ma na swoim koncie 105 bramek zdobytych w Lidze Mistrzów. 17 z nich strzelił dla Borussii Dortmund, w Bayernie zdobył ich aż 69, natomiast w barwach Barcelony zaliczył 19 trafień.

Robert Lewandowski w elicie

Polak wciąż zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców wszech czasów. Wyprzedzają go jedynie Cristiano Ronaldo (140 bramek) oraz Leo Messi (129). Spośród piłkarzy w znajdujących się w czołówce tego zestawienia, tylko dwóch ma realną szansę na wyprzedzenie 37-latka. Są to Kylian Mbappe (66) oraz Erling Haaland (55)

Barcelona remisuje ze Slavią Praga 2:2. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego spotkania na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.