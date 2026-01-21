Jest skład Barcelony na mecz Ligi Mistrzów! Wiadomo, co z Lewandowskim

10 - to liczba punktów, które do tej pory zgromadziła FC Barcelona w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Zespół Hansiego Flicka wygrał 2:1 z Newcastle United, 6:1 z Olympiakosem Pireus i 2:1 z Eintrachtem Frankfurt, a także zremisował 3:3 z Club Brugge i przegrał 1:2 z PSG oraz 0:3 z Chelsea. Ta edycja Ligi Mistrzów jest w pewnym sensie wyjątkowa, bo Robert Lewandowski nie zdobył ani jednej bramki w tych rozgrywkach. Być może to się zmieni w środowy wieczór, gdy Barcelona zagra na wyjeździe ze Slavią Praga.
Występ Lewandowskiego od pierwszej minuty przeciwko Slavii Praga był pewny od kilkudziesięciu godzin po tym, jak Ferran Torres doznał urazu mięśnia dwugłowego uda przy okazji spotkania z Realem Sociedad. Torres ma wrócić do gry za około dziesięć dni, więc poza meczem ze Slavią może on też przegapić też spotkania z Realem Oviedo czy FC Kopenhagą.
Torres nie będzie jedynym nieobecnym w kadrze Barcelony na spotkanie ze Slavią Praga w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Poza Ferranem zabraknie Lamine'a Yamala (zawieszenie), a także Gaviego, Dro Fernandeza czy Andreasa Christensena (kontuzje).
Hiszpańskie media regularnie się rozpisują nt. przyszłości Lewandowskiego w Barcelonie, który ma ważny kontrakt do końca czerwca tego roku. "Sport" podaje, że muszą zostać spełnione dwa warunki, by Lewandowski podpisał nową umowę. Jednym z nich jest znaczne obniżenie pensji, a drugim - zmiana swojej roli w zespole. "Szacunek, jakim prezydent Laporta żywi do Lewandowskiego, określany jest jako »niepoliczalny«" - podawał hiszpański dziennikarz Adrian Sanchez.
- Mam jeszcze trochę czasu, aby podjąć decyzję. Na dzień dzisiejszy nie wiem, gdzie chciałbym grać. Nie ma potrzeby jeszcze, aby się nad tym zastanawiać. Nie wiem, w którym kierunku chciałbym pójść, ale nie mam presji - dodał Lewandowski w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Ewentualny dobry występ na tle Slavii może poprawić jego notowania i pozycję negocjacyjną.
Spotkanie Slavii Praga z Barceloną odbędzie się w środę o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo z tego meczu będzie dostępna do śledzenia w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.