Jest skład Barcelony na mecz Ligi Mistrzów! Wiadomo, co z Lewandowskim

10 - to liczba punktów, które do tej pory zgromadziła FC Barcelona w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Zespół Hansiego Flicka wygrał 2:1 z Newcastle United, 6:1 z Olympiakosem Pireus i 2:1 z Eintrachtem Frankfurt, a także zremisował 3:3 z Club Brugge i przegrał 1:2 z PSG oraz 0:3 z Chelsea. Ta edycja Ligi Mistrzów jest w pewnym sensie wyjątkowa, bo Robert Lewandowski nie zdobył ani jednej bramki w tych rozgrywkach. Być może to się zmieni w środowy wieczór, gdy Barcelona zagra na wyjeździe ze Slavią Praga.

Lewandowski był pewien występu w Lidze Mistrzów. Są braki w Barcelonie

Występ Lewandowskiego od pierwszej minuty przeciwko Slavii Praga był pewny od kilkudziesięciu godzin po tym, jak Ferran Torres doznał urazu mięśnia dwugłowego uda przy okazji spotkania z Realem Sociedad. Torres ma wrócić do gry za około dziesięć dni, więc poza meczem ze Slavią może on też przegapić też spotkania z Realem Oviedo czy FC Kopenhagą.

Torres nie będzie jedynym nieobecnym w kadrze Barcelony na spotkanie ze Slavią Praga w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Poza Ferranem zabraknie Lamine'a Yamala (zawieszenie), a także Gaviego, Dro Fernandeza czy Andreasa Christensena (kontuzje).

Hiszpańskie media regularnie się rozpisują nt. przyszłości Lewandowskiego w Barcelonie, który ma ważny kontrakt do końca czerwca tego roku. "Sport" podaje, że muszą zostać spełnione dwa warunki, by Lewandowski podpisał nową umowę. Jednym z nich jest znaczne obniżenie pensji, a drugim - zmiana swojej roli w zespole. "Szacunek, jakim prezydent Laporta żywi do Lewandowskiego, określany jest jako »niepoliczalny«" - podawał hiszpański dziennikarz Adrian Sanchez.

- Mam jeszcze trochę czasu, aby podjąć decyzję. Na dzień dzisiejszy nie wiem, gdzie chciałbym grać. Nie ma potrzeby jeszcze, aby się nad tym zastanawiać. Nie wiem, w którym kierunku chciałbym pójść, ale nie mam presji - dodał Lewandowski w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Ewentualny dobry występ na tle Slavii może poprawić jego notowania i pozycję negocjacyjną.

Skład Barcelony na mecz ze Slavią Praga:

Joan Garcia - Jules Kounde, Gerard Martin, Eric Garcia, Alejandro Balde - Pedri, Frenkie De Jong - Raphinha, Fermin Lopez, Roony Bardghji - Robert Lewandowski

Spotkanie Slavii Praga z Barceloną odbędzie się w środę o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo z tego meczu będzie dostępna do śledzenia w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.