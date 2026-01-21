Flick zdecydował ws. Lewandowskiego! Hiszpanie ogłaszają

FC Barcelona od dłuższego czasu prezentuje wysoką formę i jest liderem tabeli La Liga. W Europie nie radzi sobie jednak tak dobrze. Dotychczas wygrała tylko trzy z sześciu meczów rozegranych w Lidze Mistrzów i znajduje się na 15. miejscu w tabeli fazy ligowej. Ekipa Flicka dalej liczy mimo wszystko na miejsce w TOP8 i ominięcie play-offów o wejście do 1/8 rozgrywek, więc musi celować w jak najwyższe zwycięstwo w meczu z Slavią Praga.

Tak zagra Barca na koniec fazy ligowej Ligi Mistrzów?

Bardzo możliwe, że w środę Flick nie da odpoczynku żadnemu kluczowemu zawodnikowi - i to mimo tego, że FC Barcelona będzie murowanym faworytem do zwycięstwa. Hiszpańskie media nie są jednak do końca zgodni co do tego, jaką jedenastkę wystawi Niemiec. "Marca" typuje, że w bramce znajdzie się Joan Garcia. Linię obrony stworzą Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia i Alejandro Balde. W pomocy zagrają Frankie de Jong, Pedri oraz Fermin, a w ataku Dani Olmo, Raphinha oraz Robert Lewandowski.

Brak Lamine'a Yamala jest tutaj uzasadniony - bo 18-latek pauzuje z powodu przekroczenia limitu kartek. "Sport" jest jednak zdania, że w jedenastce zastąpi go nie Dani Olmo, a Ronny Bardghji. Na dodatek od początku będzie grał Marcus Rashford, a nie Raphinha, oraz Gerard Martin zamiast Julesa Kounde. Reszta jedenastki Barcy według "Sportu" jest już taka sama jak w "Marca".

Nie zaskakuje za to portal "fcbarcelonanoticias.com". Możemy w nim przeczytać, że zamiast Yamala od pierwszej minuty wystąpi Bardghji, a reszta składu będzie już galowa (biorąc pod uwagę, że kontuzjowany jest Ferran Torres). Zagrają również Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, De Jong, Pedri, Fermin, Raphinha oraz Robert Lewandowski.

Początek meczu Barcy z Slavią Praga zaplanowano na godzinę 21:00 w środę, 21 stycznia.