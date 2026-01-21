Tak Włosi podsumowali Zielińskiego po meczu z Arsenalem. Króciutko

Piotr Zieliński w ostatnich tygodniach wyrósł na lidera środka pola Interu. W większości spotkań pokazywał się z bardzo dobrej strony, był czołową postacią i zbierał pochlebne opinie i od trenera Cristiana Chivu, i od mediów. W starciu z Arsenalem pomocnik reprezentacji Polski ponownie wybiegł w podstawowym składzie, a wobec kontuzji Hakana Calhanoglu został ustawiony w centralnej części boiska. Trener gości Mikel Arteta odrobił jednak lekcję i skłonił swoich graczy, by odcinali "Ziela" od podań. Szkoleniowiec "Nerazzurrich" jeszcze w pierwszej połowie zmodyfikował nieco swoją taktykę, cofnął Polaka, by grał bliżej stoperów, ale i to nie przyniosło większej odmiany. Może miał częściej piłkę przy nodze, jednak odległość od bramki przeciwnika stała się zbyt duża, by mógł wykreować szanse napastnikom.

Oceny Zielińskiego po meczu Inter - Arsenal

"Niezwykle trudny mecz dla Polaka. Był mniej efektowny i skuteczny niż w ostatnich meczach. Pressing Arsenalu był duszący, a on cierpiał" - ocenił włoski oddział Eurosportu, przyznając Zielińskiemu notę 5,5 (skala 1-10). Gorszą w ekipie gospodarzy dostał tylko Marcus Thuram (5).

Taką samą ocenę Polak otrzymał od portalu leggo.it. "Jego występ był minimalistyczny i zbyt wyważony. Pod wływem silnej presji graczy rywali często był zmuszany do rozgrywania poziomego, miał problemy z tempem i intensywnością" - czytamy w uzasadnieniu (ocena 5.5).

Surowy w ocenie gry Zielińskiego był też sport.virgilio.it. "Miał problemy z jakością gry Arsenalu. Był mniej widoczny niż zwykle" - podkreślono, wystawiając notę 5.5.

Inaczej postawę pomocnika biało-czerwonych widział portal TuttoMercatoWeb. "Nie wpadł w panikę w gąszczu rywali, jaki rzadko widuje się w środku pola, i zawsze szukał odważniejszych zagrań" - napisano. Dodano jednak, że miał słabsze momenty i bywał przytłoczony. Oceniono go na 6.5.

"Mało zauważalny, ale to nie oznaczało, że w ogóle go nie było. Niektóre z jego zagrań były dobre, ale koledzy nie potrafili z nich skorzystać" - stwierdził portal fcinternews.it, dając mu notę 6.

Trudna sytuacja Interu w LM

Inter Mediolan przegrał z Arsenalem 1:3. Dubletem popisał się Gabriel Jesus, dla gości trafił też wprowadzony z ławki Viktor Gyoekeres. Honorego gola na gospodarzy zdobył Sucić.

Sytuacja Interu po tej porażce się skomplikowała. Na jedną kolejkę przed zakończeniem fazy ligowej "Nerazzurri" wypadli z czołowej ósemki Ligi Mistrzów. Obecnie zajmują 9. miejsce i nie mają bezpośredniego miejsca w 1/8 finału. O uniknęcie play-offów zagrają 28 stycznia na wyjeździe z Borussią Dortmund. Niemcy też są pod kreską (12 lokata), ale mają tylko "oczko" mniej od Włochów.

Arsenal jest w tym sezonie Champions League do bólu skuteczny. Siedem meczów, siedem zwycięstw, bramki 20-2 - to bilans ekipy Mikela Artety. Na zakończenie pierwszego etapu liderzy LM zmierzą się z Kairatem Ałmaty.