A jednak! Polska traci pierwsze miejsce w Europie! Oto najnowszy ranking

Ten sezon europejskich pucharów dla Polski jest bardzo udany. Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa grały bardzo dobrze w eliminacjach, co poskutkowało awansem wszystkich czterech zespołów do fazy ligowej Ligi Konferencji. Tam najsłabiej poradziła sobie Legia Warszawa, która odpadła z rozgrywek, ale reszta wciąż jest w grze o jak najlepsze wyniki.

Polskie kluby zaskoczyły Europę w tym sezonie

W tym sezonie w eliminacjach do europejskich pucharów i w fazie zasadniczej Ligi Konferencji UEFA polskie kluby uzbierały łącznie 13.625 punktów do rankingu. To przez jakiś czas dawało im pierwsze miejsce spośród wszystkich europejskich federacji.

"Największe federacje i ligi Europy obawiają się Lecha, Jagiellonii i Rakowa - to brzmi nieprawdopodobnie, ale jest rzeczywistością. W szoku po wyczynie polskich klubów byli już Hiszpanie, Włosi, a także Rumuni. Zdziwieni, a nawet przerażeni są także Anglicy, którzy walczą o to, by miejsce w Lidze Mistrzów miał piąty zespól Premier League" - opisywał swego czasu na łamach Sport.pl Marcin Jaz.

Anglicy wyprzedzili Polaków w sezonowym rankingu

Niestety po pierwszej serii meczów 7. kolejki Ligi Mistrzów sytuacja się zmieniła. Tego dnia swoje mecze rozegrali piłkarze Manchesteru City, Arsenalu i Tottenhamu. Tylko Obywatele sensacyjnie polegli w starciu z Bodo/Glimt. Kanonierzy pokonali Inter Piotra Zielińskiego 3:1, a Koguty wygrały z Borussią Dortmund 2:0.

Według wyliczeń Football Meets Data to sprawiło, że "Anglia notuje +1,194, wyprzedza Polskę i wspina się na szczyt sezonowego rankingu!" - czytamy.

Przypomnijmy, że warto punktować, bo stawka jest bardzo wysoka. Dwie pierwsze drużyny otrzymają dodatkowe miejsce dla jednego zespołu w Lidze Mistrzów. Na razie takowe miejsce otrzyma Anglia i Polska, które póki co zajmują dwa pierwsze miejsca, ale inne kraje gonią.

Trzecie są Niemcy, które do tej pory uzbierały 12,392 pkt. W miniony wtorek kluby z tego kraju nie poprawiły dorobku, bo Bayer Leverkusen poległ z Olympiakosem, a wcześniej wspomniana Borussia Dortmund z Tottenhamem. "Zła noc dla Niemiec" - stwierdził profil Football Meets Data w serwisie X. Top 5 zamykają Hiszpanie i Włosi.