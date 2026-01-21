Zieliński stanął przed kamerą po meczu z Arsenalem. "Jeśli na tym poziomie..."

Inter nie miał we wtorek łatwego zadania. Mierzył się z najlepszą drużyną fazy zasadniczej Ligi Mistrzów, bo Arsenal jako jedyny zespół nie stracił jeszcze żadnych punktów i był zdecydowanym liderem tabeli. Ekipa Zielińskiego miała w hitowym spotkaniu swoje szanse, ale ostatecznie musiała się pogodzić z porażką 1:3. Jedyną bramkę zdobył dla niej Petar Sucic, a po stronie Arsenalu strzelali Gabriel Jesus (dwukrotnie) oraz Viktor Gyokeres.

Zieliński zabrał głos po porażce w Lidze Mistrzów

Po meczu Polak udzielił krótkiego wywiadu dla TVP Sport. Na początku postarał się przeanalizować, jakie błędy popełnił Inter i czy mógł wyciągnąć z meczu z Arsenalem więcej.

- Szczególnie w pierwszej połowie wysoko podchodzili, nawet czasami indywidualnie nas kryli. Eze biegał trochę za mną i trudno było tę piłkę dostać. W kilku sytuacjach pojawiła się szansa, że podprowadzić piłkę. W jednej z tych sytuacji narodził się gol. Nie był to łatwy mecz, ale uważam, że jedną czy dwie bramki więcej mogliśmy strzelić - stwierdził "Zielu".

31-latek bardzo docenił też klasę Arsenalu, który zdaje się zmierzać po wszystkie trofea. - Przeciwnik był najwyższej klasy - podkreślił. - To jedna z najlepszych obecnie drużyn na świecie. Wiedzieliśmy, że to będzie ciężkie spotkanie [...] Zabrakło koncentracji. Niestety, jeśli na tym poziomie odpuścisz przeciwnika na centymetry, kończy się to golem.

Na koniec Zieliński ocenił też swoją indywidualną postawę. Choć na początku sezonu znajdował się daleko od pierwszej jedenastki Interu, to obecnie jest ważnym graczem w talii Cristiana Chivu.

- Czuję się dobrze, nie mam żadnych problemów zdrowotnych. Trener daje mi dużo swobody i dużo grania. Jest gdzie się pokazać. Wyniki są okej – poza tym dzisiejszym. Ale nic, trzeba to kontynuować. Uważam, że jesteśmy naprawdę mocną drużyną i jeszcze wiele fajnego możemy zrobić w tym sezonie. [...] Jestem cichym liderem. Wychodzę na boisko i swoimi umiejętnościami chcę drużynie dać jak najwięcej - podsumował Zieliński.

Inter kolejny mecz rozegra w piątek, 23 stycznia. Jego rywalem będzie Pisa.