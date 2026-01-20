Wtedy nadeszła 90. minuta. Obrońca tytułu na deskach w Lidze Mistrzów

Liga Mistrzów weszła w siódmą kolejkę fazy ligowej. Na starcie Club Brugge rozbił Kajrat Ałmaty (4:1), a potem Manchester City sensacyjnie poległ z Bodo/Glimt (1:3). Później rozegrano jeszcze siedem spotkań, w których również sporo się działo.

PSG na łopatkach w Lidze Mistrzów! Zwycięski gol Sportingu w 90. minucie

Oczy wielu kibiców były zwrócone na mecze Realu Madryt z AS Monaco oraz Interu Mediolan z Arsenalem. A w Lizbonie ze Sportingiem grało broniące tytułu PSG. I chociaż było wyraźnym faworytem tego starcia, to długo zawodziło, a od 74. minuty nawet przegrywało po golu Luisa Suareza.

Jednak błyskawicznie wyrównał Chwicza Kwaracchelia i wydawało się, że mistrzowie Francji wrócą na właściwe tory. Nic z tego. W ostatniej minucie podstawowego czasu gry ich bramkarz Lucas Chevalier źle odbił piłkę po strzale, krycie zgubił Nuno Mendes, a skuteczną dobitką popisał się Suarez, dając Sportingowi sensacyjny triumf!

Równocześnie grał też triumfator Ligi Europy, czyli Tottenham, który podejmował Borussię Dortmund. I liczył na przełamanie fatalnej passy z początku roku - po dwóch remisach przyszły trzy porażki, a na włosku zaczęła wisieć posada trenera Thomasa Franka (wśród potencjalnych następców wymieniano Xabiego Alonso). Zgoła inna była sytuacja gości, którzy po rozpoczęciu roku od podziału punktów odnieśli dwa zwycięstwa.

Triumfatorzy Ligi Europy mogą jednak odetchnąć, gdyż wygrali 2:0. Wszystko rozstrzygnęło się w nieco ponad pół godziny - w pierwszym kwadransie trafił Cristian Romero, w 26. minucie czerwoną kartkę dostał Daniel Svensson z Borussii, a niedługo później prowadzenie podwyższył Dominic Solanke - jego strzał był kuriozalny. W drugiej połowie już nie stało się nic bardziej godnego uwagi, a Londyńczycy mogą się cieszyć z przełamania złej passy.

Niespodziewanie zakończyło się spotkanie FC Kopenhagi z Napoli - mistrzowie Włoch grali w przewadze od 36. minuty (czerwona kartka Thomasa Delaneya), a trzy minuty przewagę dała im bramka Scotta McTominaya. Jednak w drugiej części zwolnili, a gospodarze wywalczyli rzut karny. Jordan Larsson został zatrzymany przez Vanję Milinkovicia-Savicia, ale dobitka okazała się skuteczna. I dała punkt Duńczykom którzy są tuż za Napoli w tabeli i aktualnie zamykają stawkę uczestników 1/16 finału (24. miejsce).

Co jeszcze? W meczu dwóch wielkich rozczarowań fazy ligowej Ajax Amsterdam przegrywał z Villarralem, ale zwyciężył po bramce zdobytej w 89. minucie. Z kolei Olympiakos już w drugiej minucie otworzył strzelanie przeciwko Bayerowi Leverkusen, a jeszcze przed przerwą ostatecznie pogrążył wicemistrzów Niemiec.

Wyniki ostatnich wtorkowych meczów Ligi Mistrzów:

Tottenham - Borussia Dortmund 2:0 , gole: Cristian Romero 14', Dominic Solanke 37'

, gole: Cristian Romero 14', Dominic Solanke 37' FC Kopenhaga - Napoli 1:1, gole: Jordan Larsson 72' - Scott McTominay 39'

gole: Jordan Larsson 72' - Scott McTominay 39' Sporting - PSG 2:1 , gole: Luis Suarez 74', 90' - Chwicza Kwaracchelia 79'

, gole: Luis Suarez 74', 90' - Chwicza Kwaracchelia 79' Olympiakos - Bayer Leverkusen 2:0 , gole: Costinha 2', Mehdi Taremi 45+1'

, gole: Costinha 2', Mehdi Taremi 45+1' Villarreal - Ajax Amsterdam 1:2, gole: Tani Oluwaseyi 49' - Oscar Gloukh 61', Oliver Edvardsen 89'

gole: Tani Oluwaseyi 49' - Oscar Gloukh 61', Oliver Edvardsen 89' Inter Mediolan - Arsenal 1:3 , gole: Petar Sucić 18' - Gabriel Jesus 10', 31'; Viktor Gyokeres 84'

, gole: Petar Sucić 18' - Gabriel Jesus 10', 31'; Viktor Gyokeres 84' Real Madryt - AS Monaco 6:1, gole: Kylian Mbappe 5', 26'; Franco Mastantuono 51', Thilo Kehrer 55' (sam.), Vinicius Junior 63', Jude Bellingham 80' - Jordan Teze 72'

Siódma kolejka fazy grupowej zostanie dokończona w środę 21 stycznia. Tego dnia odbędą się m.in. mecz Slavia Praga - FC Barcelona. Zapraszamy do śledzenia relacji oraz wyników na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.