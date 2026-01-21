Hiszpanie tracą cierpliwość do Lewandowskiego. Jasny przekaz

Robert Lewandowski po kontuzji Ferrana Torresa jest niemal pewny miejsca w wyjściowym składzie FC Barcelony na zbliżający się mecz Ligi Mistrzów ze Slavią Praga. W tym spotkaniu Polak na pewno będzie chciał przełamać niechlubną passę.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak piłkarze radzą sobie z hejtem? Łukasik: Najgorsze to, gdy przypną nam łatkę

Robert Lewandowski czeka na pierwszego gola w tym sezonie Ligi Mistrzów. "Niemoc"

"Lewandowski nie może się doczekać, by strzelić swojego pierwszego gola w Lidze Mistrzów w tym sezonie" - zauważył kataloński dziennik "Sport". "W zeszłym sezonie zdobył dziewięć bramek w fazie ligowej. W Pradze, gdzie ma wyjść w pierwszym składzie, będzie próbował przełamać niemoc strzelecką, która trwa od kwietnia ubiegłego roku" - dodano.

Polak ostatnio trafił (dwukrotnie) w LM w kwietniu zeszłego roku w domowym starciu z Borussią Dortmund (4:0) w ćwierćfinale. W rewanżu oraz w półfinałowym dwumeczu z Interem Mediolan nie strzelił gola, podobnie jak w pięciu meczach bieżącej edycji (z Olympiakosem nie grał przez kontuzję). To "zbyt długo dla tak nienasyconego napastnika, jak Polak i dla Barcelony, która desperacko potrzebuje jego bramek i płaci za to wysoką cenę w bardzo zaciętej fazie ligowej".

Kontuzja Torresa otwiera 37-latkowi "szerokie drzwi. Nie może sobie pozwolić na zmarnowanie tej okazji przeciwko skromnemu rywalowi, który wciąż szuka swojego pierwszego zwycięstwa w tej fazie grupowej Ligi Mistrzów (trzy remisy i trzy porażki)".

Robert Lewandowski na marginesie w Lidze Mistrzów. Wcześniej lepiej zaczynał w FC Barcelonie

To pokazuje, że obecny sezon LM, dla Lewandowskiego czwarty w barwach katalońskiej drużyny i 18. ogółem, "nie jest łatwy". Co "stanowi radykalną zmianę w porównaniu z poprzednią kampanią, kiedy był zaledwie rok młodszy, ale jego zaangażowanie i wpływ na drużynę były znacznie większe". Zdaniem Hiszpanów wymowne jest, iż na razie ani razu nie zaliczył pełnych 90 minut. Przeciwko Newcastle, Chelsea, i Eintrachtowi Frankfurt był zmieniany, a z PSG i Club Brugge wchodził z ławki rezerwowych.

Wspomniano też, że reprezentant Polski jeszcze nigdy nie czekał tak długo na premierowego gola dla Barcelony w LM. W premierowym sezonie zdobył hat-trick w pierwszym meczu z Viktorią Pilzno (5:1), w następnych rozgrywkach miał gola i asystę w otwierającym starciu z Royal Antwerp (5:0), a w 2024 r. zaczął strzelać w drugim spotkaniu - dublet z Young Boys Berno (5:0), przyszedł po słabszym występie z AS Monaco (1:2).

Zobacz też: Widzew szasta milionami, a Polacy odmawiają. Oto powód

"Lewandowski strzelił w tym sezonie 10 goli, dziewięć w La Lidze i jednego przeciwko Realowi Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii. Czas, żeby zdobył swoją pierwszą bramkę w Lidze Mistrzów" - podsumowano.

Mecz Ligi Mistrzów Slavia Praga - FC Barcelona zostanie rozegrany w środę 21 stycznia o godz. 21:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.