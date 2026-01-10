Powrót na stronę główną

Polak zachwyca w Lidze Mistrzów. Media: Tam będzie grać w przyszłym sezonie

Mateusz Kochalski zostanie na dłużej w Karabachu Agdam. Pomimo zainteresowania klubów z Ekstraklasy i Bundesligi, polski bramkarz podpisze kontrakt z klubem z Azerbejdżanu - informują media z tego kraju.
Fot. Ciro De Luca / REUTERS

Mateusz Kochalski podjął decyzję o pozostaniu w agdamskim klubie. Nowy kontrakt, który polski bramkarz podpisze z Karabachem ma obowiązywać do czerwca 2028 roku.

Mateusz Kochalski zostanie w Karabachu. Media: podpisze nowy kontrakt 

"Mimo różnych ofert z innych drużyn, zdecydował się kontynuować karierę w Azerbejdżanie i poinformował o tym sztab szkoleniowy" - poinformował portal azerisport.com.  

Kochalski trafił do Karabachu ze Stali Mielec przed ubiegłym sezonem. Z azerskim klubem zdobył mistrzostwo kraju, awansował do Ligi Mistrzów i rozegrał w niej wszystkie 6 spotkań fazy ligowej. W tym momencie Karabach jest 22. Drużyną w zbiorczej tabeli LM, co oznacza, że wciąż ma szanse na awans do fazy pucharowej. Najprawdopodobniej zagra o niego w play-offach. 

Karabach jest też wiceliderem ligi azerskiej. O pierwsze miejsce bije się z Sabahem Baku, drużyną Tymoteusza Puchacza, do którego traci 1 pkt.  

Kochalski dzięki występom w Lidze Mistrzów, za które zbierał świetne recenzje, przykuł uwagę klubów z Bundesligi czy lig europejskich, ale także Ekstraklasy. Największe zainteresowanie bramkarzem wyrażał Widzew, który pomimo dokonania dwóch transferów na tę pozycję wciąż chce wzmocnień.

Z klubu najprawdopodobniej odejdzie na wypożyczenie Maciej Kikolski, 21-latek sprowadzony z Legii. W związku z tym, że do Łodzi najprawdopodobniej nie uda się sprowadzić Mateusza Kochalskiego, klub już w ten weekend ma wzmocnić reprezentant Polski, a więc Bartłomiej Drągowski, były bramkarz Jagiellonii, Fiorentiny czy Spezii.

