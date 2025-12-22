Czegoś takiego jeszcze nie było! PSG daje kontrakt do końca życia

Szkoleniowcy pracujący w jednym klubie przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat nie są w futbolu niczym nowym, choć zdarza się to coraz rzadziej. Legendarny Guy Roux spędził w Auxerre 35 lat. Sir Alex Ferguson pracował w Manchesterze United przez 26 lat. Diego Simeone od 14 lat jest trenerem Atletico Madryt. Nawet w Polsce mamy takie przypadki - Tomasz Tułacz pracuje w Puszczy Niepołomice już ponad dekadę.

Enrique zostanie w PSG do końca życia? Na taki pomysł wpadli w Katarze

Tylko że nawet trenerzy, którzy w jednym zespole spędzają kolejne lata rzadko kiedy otrzymują od swoich klubów umowy na więcej niż 5 lat - i już to byłaby bardzo hojna oferta. Nie jest tak, że takie sytuacje się nie zdarzają. Janusz Filipiak dał kiedyś Wojciechowi Stawowemu 10-letni kontrakt w Cracovii (zwolnił go po miesiącu), ale należą do rzadkości.

Ale kontrakt do końca życia? Coś takiego trudno sobie wyobrazić. A zdaniem "AS-a" właśnie taką ofertę szykuje Paris Saint-Germain dla Luisa Enrique. Obecny kontrakt szkoleniowca wygasa w czerwcu 2027 roku.

"Luis Enrique znalazł w PSG idealne warunki do tego, żeby zaimplementować swoją piłkarską filozofię. Jest szczęśliwy i przekonany do tego, co robi" - czytamy. "Połączenie pomiędzy PSG i Enrique jest tak mocne, że w Paryżu, a raczej w Dosze (stolica Kataru skąd pochodzi Nasser Al-Khelaifi, właściciel PSG - przyp. red.) myślą o tym, żeby zaoferować trenerowi dożywotni kontrakt" - dodaje serwis.

"PSG uważa, że znalazło trenera idealnego i w klubie nie chcą mieć żadnych wątpliwości dotyczących jego przyszłości. Małżeństwo ma być długoterminowe" - podkreślono.

Szkoleniowiec już teraz cieszył się ogromną swobodą w swoich działaniach. Nie miał najmniejszych problemów z posadzeniem na ławce nawet największych gwiazd i w swoich decyzjach zawsze miał poparcie klubu. W PSG uważają, że "pozwoliło to stworzyć idealną atmosferę" i teraz "chcą to uczynić trwałym".

Czy "dożywotni" kontrakt faktycznie będzie dożywotni, czy jedynie bardzo długi - to się okaże. Luis Enrique ma 55 lat - przed nim więc najpewniej przynajmniej 15 lat pracy, prawdopodobnie więcej. I wygląda na to, że w PSG chcą, żeby te lata spędził w Paryżu.

I trudno się dziwić. Enrique zapewnił klubowi największy sukces w historii - zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Prowadzony przez niego zespół zdobywa średnio 2,28 pkt/mecz - PSG już teraz jest hegemonem, ale Al-Khelaifiemu najwidoczniej marzy się całkowita dominacja nie tylko w Ligue 1, ale również w europejskich pucharach.