Legia zagra wielki mecz z gigantem w Lidze Mistrzów!

Jedno zwycięstwo i cztery porażki - oto bilans Legii Warszawa w tej edycji fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. W czwartek piłkarze z Łazienkowskiej ulegli na wyjeździe armeńskiemu FC Noah 1:2 i tym samym pogrzebali swoje szanse na występ w europejskich pucharach na wiosnę. Honor stołecznego klubu w Europie ratuje za to młodzież.

Drużyna Legii do lat 19 jako jedyny polski zespół występuje w trwającej edycji UEFA Youth League, czyli Młodzieżowej Lidze Mistrzów i radzi sobie naprawdę dobrze. W II rundzie fazy play-off wyeliminowała włoską Fiorentinę po wygranej 4:1 i porażce 2:3, a w III - PAOK Saloniki. W obydwu spotkaniach pokonała Greków 2:1 i w miniony wtorek zapewniła sobie awans do głównej fazy pucharowej, która zostanie rozegrana wiosną. Teraz jasne stało się, kto będzie jej najbliższym rywalem.

W piątek 12 grudnia w szwajcarskim Nyonie odbyło się specjalne losowanie. A w nim warszawiacy trafili na jedną z europejskich potęg, słynącą ze znakomitego szkolenia młodzieży. - Ajax Amsterdam rywalem Legii Warszawa w 1/16 finału UEFA Youth League! Mecze pierwszej rundy fazy pucharowej zaplanowane są na 3-4 lutego. Legia Warszawa będzie gospodarzem spotkania - poinformował profil Akademii Legii na portalu X.

Jeden mecz zdecyduje. Legia trafiła na europejskiego potentata

Młodzieżowa drużyna Ajaksu Amsterdam awans do 1/16 finału UEFA Youth League zapewniła sobie dzięki grze w fazie ligowej tych rozgrywek. Zajęła w niej 15. miejsce z dorobkiem 10 punktów po sześciu meczach. W jej trakcie odniosła zwycięstwa nad Olympikimiem Marsylia (5:3), Galatasarayem Stambuł (7:2) i Karabachem Agdam (8:0), zremisowała z Interem Mediolan (1:1), a także przegrała z Chelsea (3:6) oraz Benficą (0:4).

Ekipę, która awansuje do 1/8 finału, wyłoni tylko jedno spotkanie. Legia będzie miała w nim przewagę własnego boiska. Odbędzie się ono 3 lub 4 lutego 2026 r.