Wydali wyrok ws. Lewandowskiego. "To nieuniknione"

"Znacznie poniżej swojego standardu" - tak grę Roberta Lewandowskiego określił hiszpański portal vavel.com. Polski napastnik zebrał ostrą krytykę za dwa ostatnie mecze z Atletico Madryt i Eintrachtem Frankfurt. Na tym jednak nie koniec. Hiszpańscy dziennikarze już wieszczą dla niego fatalny scenariusz. Według nich zmiana jest "nieunikniona".
SOCCER-CHAMPIONS-BAR-SGE/
Fot. REUTERS/Albert Gea

Robert Lewandowski ma za sobą kiepski występ w Lidze Mistrzów. We wtorkowym meczu FC Barcelony z Eintrachtem Frankfurt (2:1) rozegrał 66 minut i niestety przez większość czasu był kompletnie niewidoczny. Od razu wytknęła mu to hiszpańska prasa, w której zaroiło się od niezbyt pochlebnych recenzji. - Polak nie potrafił znaleźć dobrych okazji do strzału. Jego ruchy również nie były tak dobre jak we wcześniejszych meczach - komentował dziennik "Sport". Teraz postawie naszego napastnika dokładniej przyjrzał się portal vavel.com.

Nie mieli litości dla Lewandowskiego. "Znacznie poniżej standardu"

Zdaniem dziennikarzy Lewandowski przeciwko Eintrachtowi: "zagrał znacznie poniżej swojego standardu". - Występ polskiego napastnika w tym meczu Ligi Mistrzów pozostawiał wiele do życzenia. W ciągu 66 minut gry miał tylko jedną okazję do zdobycia gola i był to bardzo niecelny strzał w pierwszych minutach - czytamy.

Hiszpanie odnotowali, że nie był to odosobniony przypadek. Słabszą dyspozycję dało się także zauważyć we wcześniejszym meczu Lewandowskiego przeciwko Atletico Madryt (3:1). Wtedy to 37-latek również wypadł blado, a na domiar złego zmarnował rzut karny. - Polski napastnik grał chaotycznie przez cały mecz, nie mając kontaktu z partnerami z ataku, a każda klarowna okazja do zdobycia gola zdawała się stracona, gdy piłka trafiała pod jego nogi - przypomnieli.

Koniec Lewandowskiego w Barcelonie? Już piszą o "zmianie ról"

Konkluzja dziennikarzy była więc oczywista. Ich zdaniem Lewandowski powinien ustąpić miejsca w podstawowym składzie FC Barcelony Ferranowi Torresowi. Hiszpan w meczu z Eintrachtem wszedł z ławki rezerwowych i co prawda bramki nie zdobył, ale był o wiele bardziej aktywny. Poza tym w poprzednim starciu z Betisem (5:3) ustrzelił hat-tricka. - Zmiana ról między dwoma napastnikami jest nieunikniona - wieścili.

Na sam koniec dodali, że kontrakt Lewandowskiego obowiązuje tylko do końca czerwca. Jeśli więc nic się nie zmieni, będzie to jego ostatni sezon w FC Barcelonie. - Nie wydaje się, aby zarząd Barcelony złożył mu konkretną ofertę przedłużenia kontraktu o kolejny rok - wyrokował portal.

