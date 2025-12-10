Powrót na stronę główną

Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów po środowych meczach!

Środowe mecze Ligi Mistrzów były pełne hitów i niespodzianek. W starciu Realu Madryt z Manchesterem City górą byli obywatele. Z kolei obrońcy tytułu - PSG dość niespodziewanie bezbramkowo zremisowali z Athletic Bilbao. Te wyniki sprawiły, że doszło do sporych roszad w tabeli. Tak się ona prezentuje.
Real Madryt
W hicie Ligi Mistrzów Real Madryt mierzył się z Manchesterem City. Dodatkowej pikanterii dodawał fakt, że - zdaniem hiszpańskich mediów - Xabi Alonso grał o posadę, która wisiała na włosku. To spotkanie bardzo dobrze rozpoczęło się dla Królewskich, bo już w 28. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą Rodrygo. Jednak później Nico O'Reilly i Erling Haaland odwrócili losy tego spotkania. 

Pozostałe mecze Ligi Mistrzów w środę 10.12

Ostatecznie ten mecz zakończył się wynikiem 1:2 i dzięki temu zwycięstwu Manchester City - z dorobkiem 13 pkt - awansował na czwarte miejsce. Z kolei Królewscy spadli na siódmą lokatę, wciąż gwarantującą bezpośredni awans do 1/8 finału.

W meczach, które tego dnia zakończyły się wcześniej Ajax pokonał Karabach Agdam 4:2, a FC Kopenhaga była minimalnie lepsza od Villarreal (3:2). Po tym drugim meczu duńskie media oszalały: "Nadzieje w Lidze Mistrzów wciąż żywe", "Często krytykowany napastnik stał się wielkim bohaterem FCK", "Sensacja! Duńskie szaleństwo!" - pisano w nagłówkach skandynawskich mediów, które opisał na łamach Sport.pl Szymon Szczepanik.

Jeśli chodzi o pozostałe mecze, to Arsenal po zwycięstwie 3:0 z Club Brugge umocnił się na pozycji lidera z osiemnastoma punktami, odskakując Bayernowi Monachium na trzy "oczka". Napoli dość niespodziewanie poległo 0:2 z Benficą, a PSG bezbramkowo zremisowało z Athletic Bilbao na wyjeździe.

Inne środowe mecze 6. kolejki Ligi Mistrzów:

  • Karabach Agdam - Ajax Amsterdam 2:4
  • Villarreal - FC Kopenhaga 2:3
  • Athletic Bilbao - PSG 0:0
  • Bayer Leverkusen - Newcastle 2:2
  • Benfica - Napoli 2:0
  • Borussia Dortmund - Bodo/Glimt 2:2
  • Club Brugge - Arsenal 0:3
  • Juventus - Pafos 2:0
  • Real Madryt - Manchester City 1:2

Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów po meczach 6. kolejki:

  1. Arsenal - 17:1, 18 pkt
  2. Bayern Monachium - 18:7, 15 pkt
  3. Paris Saint-Germain - 19:8, 13 pkt
  4. Manchester City - 12:6, 13 pkt
  5. Atalanta Bergamo - 8:6, 13 pkt
  6. Inter Mediolan - 12:4, 12 pkt
  7. Real Madryt - 13:7, 12 pkt
  8. Atletico Madryt - 15:12, 12 pkt
  9. Liverpool - 11:8, 12 pkt
  10. Borussia Dortmund - 19:13, 11 pkt
  11. Tottenham - 13:7, 11 pkt
  12. Newcastle - 13:6, 10 pkt
  13. Chelsea - 13:8, 10 pkt
  14. Sporting Lizbona - 12:8, 10 pkt
  15. FC Barcelona - 14:11, 10 pkt
  16. Olympique Marsylia - 11:8, 9 pkt
  17. Juventus - 12:10, 9 pkt
  18. Galatasaray - 8:8, 9 pkt
  19. AS Monaco - 7:8, 9 pkt
  20. Bayer Leverkusen - 10:12, 9 pkt
  21. PSV Eindhoven - 15:11, 8 pkt
  22. Karabach Agdam - 10:13, 7 pkt
  23. Napoli - 6:11, 7 pkt
  24. FC Kopenhaga - 10:16, 7 pkt
  25. Benfica Lizbona - 6:8, 6 pkt
  26. Pafos - 4:9, 6 pkt
  27. Union Saint-Gilloise - 7:15, 6 pkt
  28. Athletic Bilbao - 4:9, 5 pkt
  29. Olympiakos Pireus - 6:13, 5 pkt
  30. Eintracht Frankfurt - 8:16, 4 pkt
  31. Club Brugge - 8:16, 4 pkt
  32. Bodo/Glimt - 9:13, 3 pkt
  33. Slavia Praga - 2:11, 3 pkt
  34. Ajax Amsterdam - 5:18, 3 pkt
  35. Villarreal - 4:13, 1 pkt
  36. Kajrat Ałmaty - 4:15, 1 pkt

