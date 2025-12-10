Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów po środowych meczach!

W hicie Ligi Mistrzów Real Madryt mierzył się z Manchesterem City. Dodatkowej pikanterii dodawał fakt, że - zdaniem hiszpańskich mediów - Xabi Alonso grał o posadę, która wisiała na włosku. To spotkanie bardzo dobrze rozpoczęło się dla Królewskich, bo już w 28. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą Rodrygo. Jednak później Nico O'Reilly i Erling Haaland odwrócili losy tego spotkania.

Pozostałe mecze Ligi Mistrzów w środę 10.12

Ostatecznie ten mecz zakończył się wynikiem 1:2 i dzięki temu zwycięstwu Manchester City - z dorobkiem 13 pkt - awansował na czwarte miejsce. Z kolei Królewscy spadli na siódmą lokatę, wciąż gwarantującą bezpośredni awans do 1/8 finału.

W meczach, które tego dnia zakończyły się wcześniej Ajax pokonał Karabach Agdam 4:2, a FC Kopenhaga była minimalnie lepsza od Villarreal (3:2). Po tym drugim meczu duńskie media oszalały: "Nadzieje w Lidze Mistrzów wciąż żywe", "Często krytykowany napastnik stał się wielkim bohaterem FCK", "Sensacja! Duńskie szaleństwo!" - pisano w nagłówkach skandynawskich mediów, które opisał na łamach Sport.pl Szymon Szczepanik.

Jeśli chodzi o pozostałe mecze, to Arsenal po zwycięstwie 3:0 z Club Brugge umocnił się na pozycji lidera z osiemnastoma punktami, odskakując Bayernowi Monachium na trzy "oczka". Napoli dość niespodziewanie poległo 0:2 z Benficą, a PSG bezbramkowo zremisowało z Athletic Bilbao na wyjeździe.

Inne środowe mecze 6. kolejki Ligi Mistrzów:

Karabach Agdam - Ajax Amsterdam 2:4

Villarreal - FC Kopenhaga 2:3

Athletic Bilbao - PSG 0:0

Bayer Leverkusen - Newcastle 2:2

Benfica - Napoli 2:0

Borussia Dortmund - Bodo/Glimt 2:2

Club Brugge - Arsenal 0:3

Juventus - Pafos 2:0

Real Madryt - Manchester City 1:2

Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów po meczach 6. kolejki: