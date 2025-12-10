Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów po środowych meczach!

W hicie Ligi Mistrzów Real Madryt mierzył się z Manchesterem City. Dodatkowej pikanterii dodawał fakt, że - zdaniem hiszpańskich mediów - Xabi Alonso grał o posadę, która wisiała na włosku. To spotkanie bardzo dobrze rozpoczęło się dla Królewskich, bo już w 28. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą Rodrygo. Jednak później Nico O'Reilly i Erling Haaland odwrócili losy tego spotkania.
Pozostałe mecze Ligi Mistrzów w środę 10.12
Ostatecznie ten mecz zakończył się wynikiem 1:2 i dzięki temu zwycięstwu Manchester City - z dorobkiem 13 pkt - awansował na czwarte miejsce. Z kolei Królewscy spadli na siódmą lokatę, wciąż gwarantującą bezpośredni awans do 1/8 finału.
W meczach, które tego dnia zakończyły się wcześniej Ajax pokonał Karabach Agdam 4:2, a FC Kopenhaga była minimalnie lepsza od Villarreal (3:2). Po tym drugim meczu duńskie media oszalały: "Nadzieje w Lidze Mistrzów wciąż żywe", "Często krytykowany napastnik stał się wielkim bohaterem FCK", "Sensacja! Duńskie szaleństwo!" - pisano w nagłówkach skandynawskich mediów, które opisał na łamach Sport.pl Szymon Szczepanik.
Jeśli chodzi o pozostałe mecze, to Arsenal po zwycięstwie 3:0 z Club Brugge umocnił się na pozycji lidera z osiemnastoma punktami, odskakując Bayernowi Monachium na trzy "oczka". Napoli dość niespodziewanie poległo 0:2 z Benficą, a PSG bezbramkowo zremisowało z Athletic Bilbao na wyjeździe.
Inne środowe mecze 6. kolejki Ligi Mistrzów:
- Karabach Agdam - Ajax Amsterdam 2:4
- Villarreal - FC Kopenhaga 2:3
- Athletic Bilbao - PSG 0:0
- Bayer Leverkusen - Newcastle 2:2
- Benfica - Napoli 2:0
- Borussia Dortmund - Bodo/Glimt 2:2
- Club Brugge - Arsenal 0:3
- Juventus - Pafos 2:0
- Real Madryt - Manchester City 1:2
Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów po meczach 6. kolejki:
- Arsenal - 17:1, 18 pkt
- Bayern Monachium - 18:7, 15 pkt
- Paris Saint-Germain - 19:8, 13 pkt
- Manchester City - 12:6, 13 pkt
- Atalanta Bergamo - 8:6, 13 pkt
- Inter Mediolan - 12:4, 12 pkt
- Real Madryt - 13:7, 12 pkt
- Atletico Madryt - 15:12, 12 pkt
- Liverpool - 11:8, 12 pkt
- Borussia Dortmund - 19:13, 11 pkt
- Tottenham - 13:7, 11 pkt
- Newcastle - 13:6, 10 pkt
- Chelsea - 13:8, 10 pkt
- Sporting Lizbona - 12:8, 10 pkt
- FC Barcelona - 14:11, 10 pkt
- Olympique Marsylia - 11:8, 9 pkt
- Juventus - 12:10, 9 pkt
- Galatasaray - 8:8, 9 pkt
- AS Monaco - 7:8, 9 pkt
- Bayer Leverkusen - 10:12, 9 pkt
- PSV Eindhoven - 15:11, 8 pkt
- Karabach Agdam - 10:13, 7 pkt
- Napoli - 6:11, 7 pkt
- FC Kopenhaga - 10:16, 7 pkt
- Benfica Lizbona - 6:8, 6 pkt
- Pafos - 4:9, 6 pkt
- Union Saint-Gilloise - 7:15, 6 pkt
- Athletic Bilbao - 4:9, 5 pkt
- Olympiakos Pireus - 6:13, 5 pkt
- Eintracht Frankfurt - 8:16, 4 pkt
- Club Brugge - 8:16, 4 pkt
- Bodo/Glimt - 9:13, 3 pkt
- Slavia Praga - 2:11, 3 pkt
- Ajax Amsterdam - 5:18, 3 pkt
- Villarreal - 4:13, 1 pkt
- Kajrat Ałmaty - 4:15, 1 pkt