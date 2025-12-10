Ależ sensacja w Lidze Mistrzów, ograli faworyta! "Szaleństwo"

Mistrzowie Danii w poprzedniej kolejce pokonali 3:2 Kajrat Ałmaty, ale by zachować realne szanse na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, musieli ponownie zagrać za trzy punkty, tym razem z Villarrealem. Wprawdzie nazwa "Żółtej Łodzi Podwodnej" jest adekwatna do miejsca zajmowanego przez ten zespół w tabeli Ligi Mistrzów, gdyż znajdują się tam niemalże na samym dnie, ale to wciąż zespół z LaLigi. Duńczycy mieli się więc czego obawiać.

"FCK odniosła niespodziewane zwycięstwo". Uradowani Duńczycy nie wierzą własnym oczom

Okazało się, że zespół prowadzony przez Jacoba Neestrupa ponownie triumfował 3:2, tym razem w bardziej dramatycznych okolicznościach. Bohaterem gości został Andreas Cornelius, który do tego meczu w sezonie strzelił zaledwie dwa gole. W Hiszpanii pojawił się na boisku w drugiej połowie i dołożył zwycięskie trafienie w 90. minucie spotkania.

"Często krytykowany napastnik Andreas Cornelius stał się wielkim bohaterem FCK, które wygrało 3:2 na wyjeździe z Villarreal. [...] Oznacza to, że Kopenhaga ma siedem punktów po sześciu meczach i wciąż ma szansę na awans [do fazy pucharowej LM], ponieważ do końca rozgrywek grupowych pozostały dwa mecze" - napisał portal Tipsbladet.dk.

"FC Kopenhaga pokazała swoje umiejętności w wielkim stylu, pokonując Villarreal w Hiszpanii. Andreas Cornelius został bohaterem tuż przed końcowym gwizdkiem. [...] Pod koniec meczu Villarreal był w natarciu, ale nie zdobył zwycięskiej bramki. Natomiast FCK dokonała tego na krótko przed ostatnim gwizdkiem. Wtedy strzał Elyounoussiego został zablokowany, ale piłka wylądowała przed rezerwowym Andreasem Corneliusem, który został bohaterem zespołu" - opisał portal Bold.dk w relacji zatytułowanej słowami "Nadzieje w Lidze Mistrzów wciąż żywe".

"Sensacja! Duńskie szaleństwo!" - bije po oczach nagłówek Ekstrabladet.dk, którym jest czarny napis na żółtym tle. "FCK odniosło niespodziewane zwycięstwo 3:2 i ma teraz siedem punktów w tabeli ligowej. Przed nimi jeszcze mecze z Napoli i FC Barceloną. Innymi słowy, podopieczni Jacoba Neestrupa wciąż mają nadzieję na grę w Lidze Mistrzów" - głosi treść artykułu.

O wiecznie żywym marzeniu na temat wiosennej gry Kopenhagi w Lidze Mistrzów, a także bohaterskim Corneliusie napisał też Sport.tv2.dk. Jednak dziennikarze tego portalu także podkreślają, że FCK wciąż ma przed sobą trudne zadanie. "W dwóch ostatnich meczach nowego roku podopieczni Neestrupa zmierzą się z Napoli i FC Barceloną, więc jeśli FCK ma zagrać wiosną w 1/16 Ligi Mistrzów, wciąż musi dojść do zaskakujących zdarzeń" - podał portal.

FC Kopenhaga aktualnie zajmuje 23 miejsce w tabeli Ligi Mistrzów. Za nią, na ostatniej pozycji dającej awans do fazy pucharowej, znajduje się Juventus, który w środę o godzinie 21:00 rozpoczął spotkanie z Pafos FC.