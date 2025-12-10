Absolutny skandal. Oto co zrobili kibice Eintrachtu na nowym Camp Nou

Zaskoczenie - tak można określić to, co działo się w pierwszej połowie meczu FC Barcelony z Eintrachtem Frankfurt. Do przerwy to niemiecka drużyna prowadziła 1:0, czego mało kto się spodziewał. W drugiej odsłonie spotkania wszystko wróciło już do "normy". Jules Kounde ustrzelił dublet w ledwie trzy minuty i zapewnił Katalończykom trzy punkty. Jednak nie tylko o przebiegu meczu mówi się wiele, ale i o tym, co na odnowionym Spotify Camp Nou robili fani przyjezdnych. Nagrania obiegły już sieć.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Bułka nagle stracił przytomność. "Łóżko było całe mokre"

Kibice Eintrachtu próbowali zdemolować stadion? Oburzające zachowanie

Na filmikach widać, jak skandalicznie zachowywali się sympatycy Eintrachtu, którzy zajmowali miejsca na wyższej partii trybun, tuż za pleksą. Ta ledwo wytrzymała. Wyglądało to tak, jakby kibice chcieli ją sforsować i dostać się na niższe miejsca. Mocno się na niej opierali, wspinali się po niej, a także ją szarpali. Zrobiło się naprawdę gorąco. Na wysoką temperaturę wpływały też odpalone race - niektóre rzucono do sektora niżej. To stwarzało spore zagrożenie. A to nie koniec.

Z sektora za pleksą zaczęto rzucać różnymi przedmiotami. Widać było m.in. latające kubeczki z piwem czy butelki. Jak podaje "Mundo Deportivo" fanów Eintrachtu na stadionie było 2300. "Ich zachowanie było godne pożałowania i niesportowe. (...) Kilku kibiców Barcelony musiało nawet opuścić swój sektor, ponieważ najbardziej agresywni kibice Eintrachtu Frankfurt przedarli się przez ogrodzenie z jednej strony, zagrażając ich bezpieczeństwu" - czytamy.

Zobacz też: Mourinho przemówił ws. powrotu do Realu Madryt. "Sprawa zamknięta".

Sytuacja w tabeli wciąż skomplikowana dla Barcelony. Eintracht traci coraz więcej szans

Wtorkowe zwycięstwo Barcelony nad rywalem pozwoliło jej przesunąć się na 14. miejsce w tabeli. To na ten moment daje prawo gry w 1/16 finału. Celem Katalończyków jest jednak bezpośredni awans do najlepszej "16", czyli 1/8 finału. Tam bezpośrednio dostanie się tylko osiem najlepszych drużyn fazy ligowej, a reszta zostanie wyłoniona właśnie z dodatkowego dwumeczu. Z kolei Eintracht wypadł ze strefy pozwalającej grać w fazie pucharowej. Znajduje się na 30. lokacie.