Liga Mistrzów. Gdzie obejrzeć mecz Real Madryt - Manchester City? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

We wtorek odbyły się pierwsze mecze szóstej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Nie brakowało w nich ciekawych rozstrzygnięć. FC Barcelona wygrała 2:1 z Eintrachtem Frankfurt, a Liverpool pokonał 1:0 Inter Mediolan. Poza tym do niespodzianki doprowadziła Atalanta Bergamo, wygrywając 2:1 z Chelsea. W środę odbywają się kolejne mecze Ligi Mistrzów, w tym zdecydowanie największy hit. Mowa o pojedynku między Realem Madryt a Manchesterem City.

Liga Mistrzów. Xabi Alonso gra o posadę?

Ostatnio Real nie notuje najlepszej passy. Od 4 listopada br., a więc od przegranego 0:1 meczu z Liverpoolem, zespół Xabiego Alonso wygrał dwa z siedmiu meczów. Hiszpańskie media piszą coraz częściej, że Alonso może stracić pracę, a mecz z City miałby być starciem "o posadę". - Kiedy trenujesz Real Madryt, musisz być przygotowany na te sytuacje ze spokojem, jednością i odpowiedzialnością - mówił Alonso na konferencji przed meczem z Manchesterem City (cytat za: realmadryt.pl).

Kto mógłby zastąpić Alonso w roli trenera Realu Madryt? W mediach pojawiają się kandydatury Zinedine'a Zidane'a, Juergena Kloppa czy Raula Gonzaleza (wszyscy bez klubu). Na miejscu Real ma dwie dostępne opcje - Alvaro Arbeloę i Santiago Solariego.

Po drugiej stronie jest dużo spokoju. Manchester City zajmuje drugie miejsce w Premier League z 31 punktami i traci dwa do prowadzącego Arsenalu. W Lidze Mistrzów Man City zdobyło dziesięć punktów w pięciu spotkaniach. Ostatnio Erling Haaland znalazł się w wyjątkowym gronie, kiedy to strzelił swojego setnego gola w Premier League. Norweg dokonał tego szybciej od legendarnego Alana Shearera, który jest najbardziej kojarzony z Newcastle United.

Liga Mistrzów. Gdzie i kiedy oglądać mecz Real Madryt - Manchester City?

Spotkanie między Realem Madryt a Manchesterem City odbędzie się w środę o godz. 21:00. Spotkanie będzie dostępne do obejrzenia w Canal+ Extra 1, TVP 1, TVP Sport, na stronach internetowych sport.tvp.pl, canalplus.com i w aplikacjach mobilnych Canal+ Online oraz TVP Sport. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

