"Usiądzie na ławce". Flick powiedział wprost po tym, co zrobił Yamal

Od 21. minuty FC Barcelona przegrywała 0:1 z Eintrachtem Frankfurt w meczu fazy ligowej Ligi Mistrzów. Bohaterem zespołu Hansiego Flicka został Jules Kounde, który strzelił dwa gole w drugiej połowie. W ten sposób Barcelona awansowała na 14. miejsce i zachowała szanse, by wywalczyć bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski znalazł się w wyjściowym składzie, ale opuścił boisko bez gola w 66. minucie. W samej końcówce meczu z boiska zszedł też Lamine Yamal, a o jego reakcji po zmianie rozpisują się hiszpańskie media.

Flick reaguje na to, co zrobił Yamal. "Nic na to nie poradzę"

Jak można było zauważyć w trakcie spotkania, Yamal nie był zadowolony z tego powodu, że Flick postanowił go zmienić. Na samą końcówkę na boisku pojawił się Roony Bardghji. Jak Flick skomentował reakcję Yamala?

- Lamine był trochę rozczarowany, ale miał żółtą kartkę i potrzebowałem świeższych nóg. Taki jest Lamine i nic na to nie poradzę. Całkowicie to rozumiem, ponieważ wszyscy chcą zostać na boisku i grać przez 90-100 minut. Uważam to za dobre podejście. Sam byłem kiedyś piłkarzem. Być może nie wyrażałem tego jak Lamine i mój poziom był inny, ale akceptuję to. Następnym razem usiądzie na ławce, to nie jest dla mnie problem - powiedział.

Warto zaznaczyć dla kontekstu, że to ostatnie zdanie wypowiedziane przez Flicka został skwitowane uśmiechem, więc nie było poważnym stanowiskiem trenera Barcelony.

Hiszpanie źle ocenili Lewandowskiego. "Nie potrafił znaleźć okazji"

Lewandowski nie będzie najlepiej wspominał rywalizacji przeciwko Eintrachtowi Frankfurt. Ten zespół pozostaje jedną z jego ulubionych ofiar, bo strzelił 16 goli w spotkaniach z Eintrachtem. Teraz nie został dobrze oceniony przez hiszpańskich dziennikarzy.

"Polak ani nie stworzył wielu szans, ani nie pojawiał się na swoich standardowych pozycjach do strzelania bramek. Posadzenie na ławce Ferrana Torresa, który w poprzednim meczu zdobył hat-tricka, wymaga znacznie lepszej postawy. Polak nie potrafił znaleźć dobrych okazji do strzału. Jego ruchy również nie były tak dobre jak we wcześniejszych meczach" - czytamy w hiszpańskiej prasie.

Lewandowski może podreperować swoje liczby w sobotę, gdy Barcelona zagra u siebie z Osasuną. To spotkanie rozpocznie się o godz. 18:30. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

