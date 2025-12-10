Zieliński podzielił całe Włochy po tym, co zrobił w hicie LM. "Nogi nie drżą"

"Liverpool po zamieszaniu i odsunięciu od składu Mohameda Salaha zagrał w Lidze Mistrzów z Interem w Mediolanie. Pierwsze minuty spotkania to kłopoty zawodników gospodarzy oraz bardzo szybkie wejście na boisko Piotra Zielińskiego, który w drugiej części błysnął efektownym zagraniem. Sam mecz nie stał na najwyższym poziomie, a prosty błąd Alessandro Bastoniego sprowadził na Inter katastrofę w postaci gola z rzutu karnego na wagę wyniku 0:1" - pisał Hubert Rybkowski ze Sport.pl. Sam Polak spędził na murawie 79 minut. Miał 93-procentową skuteczność podań, ale ani jednego kluczowego.
Jak występ Zielińskiego widziały włoskie media? Były nieco podzielone, choć większość doceniała jego zaangażowanie, wystawiając mu solidne oceny. "6,5" w 10-stopniowej skali otrzymał od włoskiego Eurosportu. "Dobrze wszedł w ten mecz, lawirując między defensywą a atakiem. Kontrolował, a także rozprowadzał piłkę, odzyskiwał równowagę i wznawiał grę bez przerwy. Wydawało się, że ma w zanadrzu wszystkie kody Interu" - pisali wprost dziennikarze. Ta nota była najwyższą w zespole obok Yanna Sommera.
Na taką samą ocenę zasłużył zdaniem calciomercato.com. "Tylko raz dał miejsce rywalom na groźną akcję, zostawiając za plecami ogromną lukę. Gravenberch starał się z niej skorzystać. Poza tym incydentem uporządkowany i dobrze rozkręcał zespół" - czytamy. Podobnie występ Polaka ocenił fcinter1908.it. "Wszedł do gry bardzo dobrze, potwierdzając swoją doskonałą formę. Szybko biegał i miał bystry umysł" - pisała redakcja. Taką samą notę Zielińskiemu wystawił portal fcinternews.it. "Nie miał grać od pierwszych minut, ale przywodziciel Calhanoglu dał mu wielką szansę. Nogi Zielińskiemu właściwie nie drżą w ostatnich tygodniach i bez zbędnych udziwnień zaczął brać na siebie większą odpowiedzialność z futbolówką" - czytamy. "Wprowadzony na zimno, ale wzrósł w tym spotkaniu" - to z kolei opinia corriere.it i nota "6,5".
Pojawiły się też niższe oceny. Takowe wystawił mu m.in. portal sport.sky.it. Mowa o "6", ale redakcja nie podała uzasadnienia. To pojawiło się na tuttomercatoweb.com. "Odnosi się wrażenie, że jest jednym z piłkarzy najbardziej oddanych taktycznym pomysłom Chivu. W tym spotkaniu potwierdziły się jego słowa. Nie pokazał nic nadzwyczajnego, ale niektóre rzeczy zostały wykonane całkiem dobrze" - czytamy. Taką samą notę otrzymał od oggisportnotizie.it. "Próby, a także brak rozgrzania nie pomogły jego występowi" - podkreśliła redakcja. Zdecydowanie najniższą notę otrzymał za to od goal.com, bo tylko "5,5". "Mkhitaryan i Zieliński popełnili wiele błędów" - czytamy. Była to najniższa ocena tego wieczora, ale dostało ją wielu piłkarzy.
Tak więc nie tylko oceny nie satysfakcjonują w pełni Zielińskiego, ale i wynik meczu. To już druga porażka Interu w tej edycji Ligi Mistrzów. Obecnie zajmuje piątą lokatę, ale po środowych spotkaniach może spaść w tabeli. W 7. kolejce mediolańską ekipę znów czeka hit i starcie z silnym rywalem. Będzie to lider Premier League, Arsenal. Mecz zaplanowano na 20 stycznia na godzinę 21:00.