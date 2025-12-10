Zieliński podzielił całe Włochy po tym, co zrobił w hicie LM. "Nogi nie drżą"

"Liverpool po zamieszaniu i odsunięciu od składu Mohameda Salaha zagrał w Lidze Mistrzów z Interem w Mediolanie. Pierwsze minuty spotkania to kłopoty zawodników gospodarzy oraz bardzo szybkie wejście na boisko Piotra Zielińskiego, który w drugiej części błysnął efektownym zagraniem. Sam mecz nie stał na najwyższym poziomie, a prosty błąd Alessandro Bastoniego sprowadził na Inter katastrofę w postaci gola z rzutu karnego na wagę wyniku 0:1" - pisał Hubert Rybkowski ze Sport.pl. Sam Polak spędził na murawie 79 minut. Miał 93-procentową skuteczność podań, ale ani jednego kluczowego.

Piotr Zieliński oceniony we Włoszech. Pochwały przeważają

Jak występ Zielińskiego widziały włoskie media? Były nieco podzielone, choć większość doceniała jego zaangażowanie, wystawiając mu solidne oceny. "6,5" w 10-stopniowej skali otrzymał od włoskiego Eurosportu. "Dobrze wszedł w ten mecz, lawirując między defensywą a atakiem. Kontrolował, a także rozprowadzał piłkę, odzyskiwał równowagę i wznawiał grę bez przerwy. Wydawało się, że ma w zanadrzu wszystkie kody Interu" - pisali wprost dziennikarze. Ta nota była najwyższą w zespole obok Yanna Sommera.

Na taką samą ocenę zasłużył zdaniem calciomercato.com. "Tylko raz dał miejsce rywalom na groźną akcję, zostawiając za plecami ogromną lukę. Gravenberch starał się z niej skorzystać. Poza tym incydentem uporządkowany i dobrze rozkręcał zespół" - czytamy. Podobnie występ Polaka ocenił fcinter1908.it. "Wszedł do gry bardzo dobrze, potwierdzając swoją doskonałą formę. Szybko biegał i miał bystry umysł" - pisała redakcja. Taką samą notę Zielińskiemu wystawił portal fcinternews.it. "Nie miał grać od pierwszych minut, ale przywodziciel Calhanoglu dał mu wielką szansę. Nogi Zielińskiemu właściwie nie drżą w ostatnich tygodniach i bez zbędnych udziwnień zaczął brać na siebie większą odpowiedzialność z futbolówką" - czytamy. "Wprowadzony na zimno, ale wzrósł w tym spotkaniu" - to z kolei opinia corriere.it i nota "6,5".

Te media dostrzegły minusy w grze Zielińskiego

Pojawiły się też niższe oceny. Takowe wystawił mu m.in. portal sport.sky.it. Mowa o "6", ale redakcja nie podała uzasadnienia. To pojawiło się na tuttomercatoweb.com. "Odnosi się wrażenie, że jest jednym z piłkarzy najbardziej oddanych taktycznym pomysłom Chivu. W tym spotkaniu potwierdziły się jego słowa. Nie pokazał nic nadzwyczajnego, ale niektóre rzeczy zostały wykonane całkiem dobrze" - czytamy. Taką samą notę otrzymał od oggisportnotizie.it. "Próby, a także brak rozgrzania nie pomogły jego występowi" - podkreśliła redakcja. Zdecydowanie najniższą notę otrzymał za to od goal.com, bo tylko "5,5". "Mkhitaryan i Zieliński popełnili wiele błędów" - czytamy. Była to najniższa ocena tego wieczora, ale dostało ją wielu piłkarzy.

Tak więc nie tylko oceny nie satysfakcjonują w pełni Zielińskiego, ale i wynik meczu. To już druga porażka Interu w tej edycji Ligi Mistrzów. Obecnie zajmuje piątą lokatę, ale po środowych spotkaniach może spaść w tabeli. W 7. kolejce mediolańską ekipę znów czeka hit i starcie z silnym rywalem. Będzie to lider Premier League, Arsenal. Mecz zaplanowano na 20 stycznia na godzinę 21:00.