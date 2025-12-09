Powrót na stronę główną

Trzy kluby mają już pewny awans! Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów
To już końcówka fazy ligowej Ligi Mistrzów - we wtorek 9 grudnia rozegrano pierwsze mecze szóstej kolejki. Na sensację zapowiadało się w meczu Barcelony, ale kataloński klub ostatecznie wygrał z Eintrachtem 2:1. Dzisiaj grano też m.in. w Monachium czy Mediolanie. Oto jak wygląda tabela fazy ligowej Ligi Mistrzów. Barcelona uratowała swoją wygraną marzenia o czołowej ósemce.
SOCCER-SPAIN-BAR-ELC/
Fot. REUTERS/Albert Gea

Już po poprzedniej kolejce Ligi Mistrzów hiszpańskie media zwracały uwagę na to, że Barcelona może mieć problemy ze znalezieniem się w czołowej ósemce fazy ligowej. Według ich wyliczeń nawet 16 punktów - a więc komplet zwycięstw w pozostałych trzech meczach - nie gwarantował podopiecznym Hansiego Flicka sukcesu.

Barcelona długo zawodziła. Bayern, Arsenal i Atalanta pewne awansu. Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów

Tylko że Barcelona długo sobie nie pomagała. W dzisiejszym meczu z Eintrachtem Frankfurt kataloński klub był zdecydowanym faworytem - w końcu Eintracht dopiero co przegrał w Bundeslidze z RB Lipsk 0:6. Tylko że piłkarze Hansiego Flicka w pierwszej połowie kompletnie zawiedli i mimo zdecydowanej przewagi przegrywali z Eintrachtem 0:1. Na szczęście dla nich w drugiej połowie szybko udało się poprawić ten wynik i ostatecznie Barcelona wygrała 2:1. To oznacza, że jej marzenia o czołowej ósemce wciąż są realne.

A co się działo na innych stadionach? O 16:30 rozpoczął się mecz Kajratu Ałmaty z Olympiakosem. Gospodarze przegrali 0:1 po bramce w końcówce spotkania i są niemal na samym dole tabeli.

Bayern Monachium bez większych problemów pokonał Sporting Lizbona 3:1 i zrównał się punktami z liderującym Arsenalem. Tym samym oba te kluby są już pewne tego, że na wiosnę zagrają w fazie pucharowej Ligi Mistrzów.

Blisko czołowej ósemki był też Tottenham, który pokonał Slavię Praga 3:0. Angielski klub ostatecznie musi zadowolić się 9. pozycją. Wszystko przez to, że swoje mecze wygrały Liverpool (1:0 z Interem), Atletico Madryt (3:2 z PSV) i Atalanta. Zwłaszcza zwycięstwo tej ostatniej drużyny jest niespodzianką, bo pokonała ona 2:1 Chelsea - czyli zespół, który dopiero co wygrał 3:0 z Barceloną. Również ten klub zagwarantował sobie awans do fazy pucharowej.

Niespodzianek nie było za to w meczach AS Monaco i Olympique Marsylia - kluby z Ligue 1 pokonały swoich rywali (odpowiednio Galatasaray i Union Saint-Gilloise) i mają po 9 punktów w tabeli fazy ligowej.

Wyniki wtorkowych meczów w Lidze Mistrzów:

  • Kajrat Ałmaty - Olympiakos 0:1
  • Bayern Monachium - Sporting Lizbona 3:1
  • Atalanta - Chelsea 2:1
  • FC Barcelona - Eintracht Frankfurt 2:1
  • Inter - Liverpool 0:1
  • AS Monaco - Galatasaray 1:0
  • PSV - Atletico Madryt 2:3
  • Union Saint-Gilloise - Olympique Marsylia 2:3
  • Tottenham - Slavia Praga 3:0

Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów po wtorkowych meczach 6. kolejki:

  1. Arsenal - 14:1, 15 pkt
  2. Bayern Monachium - 18:7, 15 pkt
  3. Atalanta Bergamo - 8:6, 13 pkt
  4. Paris Saint Germain - 19:8, 12 pkt
  5. Inter Mediolan - 12:4, 12 pkt
  6. Real Madryt - 12:5, 12 pkt
  7. Atletico Madryt - 15:12, 12 pkt
  8. Liverpool - 11:8, 12 pkt
  9. Tottenham - 13:7, 11 pkt
  10. Borussia Dortmund - 17:11, 10 pkt
  11. Chelsea - 13:8, 10 pkt
  12. Manchester City - 10:5, 10 pkt
  13. Sporting Lizbona - 12:8, 10 pkt
  14. FC Barcelona - 14:11, 10 pkt
  15. Newcastle - 11:4, 9 pkt
  16. Olympique Marsylia - 11:8, 9 pkt
  17. Galatasaray - 8:8, 9 pkt
  18. AS Monaco - 7:8, 9 pkt
  19. PSV Eindhoven - 15:11, 8 pkt
  20. Bayer Leverkusen - 8:10, 8 pkt
  21. Karabach Agdam - 8:9, 7 pkt
  22. Napoli - 6:9, 7 pkt
  23. Juventus - 10:10, 6 pkt
  24. Pafos - 4:7, 6 pkt
  25. Union Saint Gilloise - 7:15, 6 pkt
  26. Olympiakos Pireus - 6:13, 6 pkt
  27. Club Brugge - 8:13, 4 pkt
  28. Athletic Bilbao - 4:9, 4 pkt
  29. FC Kopenhaga - 7:14, 4 pkt
  30. Eintracht Frankfurt - 8:16, 4 pkt
  31. Benfica Lizbona - 4:8, 3 pkt
  32. Slavia Praga - 2:11, 3 pkt
  33. Bodo/Glimt - 7:11, 2 pkt
  34. Villarreal - 2:10, 1 pkt
  35. Kajrat Ałmaty - 4:15, 1 pkt
  36. Ajax Amsterdam - 1:16, 0 pkt

