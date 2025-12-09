Trzy kluby mają już pewny awans! Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów

Już po poprzedniej kolejce Ligi Mistrzów hiszpańskie media zwracały uwagę na to, że Barcelona może mieć problemy ze znalezieniem się w czołowej ósemce fazy ligowej. Według ich wyliczeń nawet 16 punktów - a więc komplet zwycięstw w pozostałych trzech meczach - nie gwarantował podopiecznym Hansiego Flicka sukcesu.

Barcelona długo zawodziła. Bayern, Arsenal i Atalanta pewne awansu. Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów

Tylko że Barcelona długo sobie nie pomagała. W dzisiejszym meczu z Eintrachtem Frankfurt kataloński klub był zdecydowanym faworytem - w końcu Eintracht dopiero co przegrał w Bundeslidze z RB Lipsk 0:6. Tylko że piłkarze Hansiego Flicka w pierwszej połowie kompletnie zawiedli i mimo zdecydowanej przewagi przegrywali z Eintrachtem 0:1. Na szczęście dla nich w drugiej połowie szybko udało się poprawić ten wynik i ostatecznie Barcelona wygrała 2:1. To oznacza, że jej marzenia o czołowej ósemce wciąż są realne.

A co się działo na innych stadionach? O 16:30 rozpoczął się mecz Kajratu Ałmaty z Olympiakosem. Gospodarze przegrali 0:1 po bramce w końcówce spotkania i są niemal na samym dole tabeli.

Bayern Monachium bez większych problemów pokonał Sporting Lizbona 3:1 i zrównał się punktami z liderującym Arsenalem. Tym samym oba te kluby są już pewne tego, że na wiosnę zagrają w fazie pucharowej Ligi Mistrzów.

Blisko czołowej ósemki był też Tottenham, który pokonał Slavię Praga 3:0. Angielski klub ostatecznie musi zadowolić się 9. pozycją. Wszystko przez to, że swoje mecze wygrały Liverpool (1:0 z Interem), Atletico Madryt (3:2 z PSV) i Atalanta. Zwłaszcza zwycięstwo tej ostatniej drużyny jest niespodzianką, bo pokonała ona 2:1 Chelsea - czyli zespół, który dopiero co wygrał 3:0 z Barceloną. Również ten klub zagwarantował sobie awans do fazy pucharowej.

Niespodzianek nie było za to w meczach AS Monaco i Olympique Marsylia - kluby z Ligue 1 pokonały swoich rywali (odpowiednio Galatasaray i Union Saint-Gilloise) i mają po 9 punktów w tabeli fazy ligowej.

Wyniki wtorkowych meczów w Lidze Mistrzów:

Kajrat Ałmaty - Olympiakos 0:1

Bayern Monachium - Sporting Lizbona 3:1

Atalanta - Chelsea 2:1

FC Barcelona - Eintracht Frankfurt 2:1

Inter - Liverpool 0:1

AS Monaco - Galatasaray 1:0

PSV - Atletico Madryt 2:3

Union Saint-Gilloise - Olympique Marsylia 2:3

Tottenham - Slavia Praga 3:0

Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów po wtorkowych meczach 6. kolejki: