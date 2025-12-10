Wystarczyły trzy słowa. Tak Lewandowski podsumował mecz z Eintrachtem

To nie był łatwy mecz dla FC Barcelony. "Duma Katalonii" przegrywała z Eintrachtem Frankfurt 0:1 do przerwy. Później odwróciła losy rywalizacji i pokonała przeciwnika 2:1. Eintracht w ostatnim meczu Bundesligi przegrał z RB Lipsk 0:6. Raczej niewiele osób przewidywało, że we wtorek dojdzie do emocjonującego pojedynku. Niemiecki zespół niespodziewanie postawił mistrzom Hiszpanii twarde warunki gry. Ostatecznie jednak Barcelona zdobyła cenne trzy punkty. Teraz w tabeli Ligi Mistrzów ma dziesięć punktów i plasuje się na 14. lokacie.

Lewandowski miał okazję na przełamanie. Nie wykorzystał jej. Tak podsumował wtorkowy wieczór

Z wielką ciekawością patrzyliśmy na to, co wydarzy się na Spotify Camp Nou. Chodziło głównie o to, czy dojdzie do przełamania Roberta Lewandowskiego. Finalnie kibice mogli poczuć się zawiedzeni. Wprawdzie Polak umieścił piłkę w siatce, ale sędzia odgwizdał w tej akcji spalonego Raphinhi. Tym samym nasz rodak wciąż czeka na gola w tej edycji Ligi Mistrzów.

Co Lewandowski miał do powiedzenia po zakończeniu spotkania? Klasycznie opublikował na Instagramie wpis. Był on krótki, ale za to bardzo wymowny. "Home win secured! (tłum. - Wygrana w domu zabezpieczona)!" - napisał 37-latek, publikując kilka kadrów z wtorkowej rywalizacji.

Lewandowski rozczarował?

I choć Barcelona wygrała, to sam Lewandowski dumny z siebie nadto być nie może. Nie pokazał się z najlepszej strony. Oprócz tego jednego nieuznanego trafienia często gubił piłki, był źle ustawiony i miał problem z uwolnieniem się od defensorów. Dostał dość słabe oceny od hiszpańskich dziennikarzy. Niektórzy wystawili mu noty niższe niż "5" w 10-stopniowej skali.

Szansę, by błysnąć i zasłużyć na lepsze oceny, Lewandowski może otrzymać już w najbliższą sobotę w La Liga. Tego dnia Barcelona zagra z Osasuną Pampeluna. Początek o godzinie 18:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.