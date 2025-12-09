Afera w Niemczech! Zwolnili go tuż przed meczem z Barceloną

Eintracht Frankfurt nie ma ostatnio najlepszego okresu. W dodatku władze klubu zwolniły głównego lekarza zespołu Fabiana Plachela. Wszystko ma związek z sytuacją, jaka miała miejsce po spotkaniu Eintrachtu z Heidenheim (1 listopada). Lekarz ekipy z Frankfurtu pomógł piłkarzowi rywali - Mathiasowi Honsakowi.

Afera w Eintrachcie. Nietypowa sprawa

Wszystko działo się w hotelu, gdzie byli zakwaterowani piłkarze Eintrachtu. Portal T-online podał, że zawodnicy zauważyli lekarza w towarzystwie piłkarza przeciwnej drużyny. To wzbudziło u nich wściekłość. Honsak najprawdopodobniej poprosił o pomoc Plachela, bo po prostu jest jego rodakiem.

O całej sprawie nie wiedziały władze Eintrachtu. Po upływie czasu uznano, że Plachel zachował się w nieodpowiedni sposób, udzielając pomocy piłkarzowi rywali w miejscu zakwaterowania ekipy z Frankfurtu. Niedługo przed spotkaniem z Barceloną klub podziękował głównemu lekarzowi za współpracę. Jego obowiązki przejął Sebastian Schneider.

Eintracht już nie tylko z kryzysem sportowym

W Niemczech sporo mówi się o decyzji Eintrachtu, bo w tej chwili drużyna znajduje się w dołku, a do tego dochodzi kryzys wizerunkowy. Niemało osób twierdzi, że zwolnienie Plachela jest bezsensowne.

W ostatnim starciu z RB Lipsk ekipa z Frankfurtu praktycznie nie istniała, przegrywając 0:6. Wcześniej zremisowała u siebie z VfL Wolfsburg (1:1) oraz przegrała z Atalantą w Champions League (0:3).

Obecnie Eintracht zajmuje 7. miejsce w Bundeslidze. Już we wtorek rozegra wyjazdowy mecz z Barceloną w Lidze Mistrzów. Patrząc na to, że mistrzowie Hiszpanii się rozpędzili w ostatnim czasie, to niemiecki zespół może mieć na Camp Nou ogromne kłopoty.