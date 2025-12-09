O której gra dzisiaj Barcelona? Gdzie oglądać FC Barcelona - Eintracht Frankfurt? [TRANSMISJA, LIVE]

FC Barcelona przygotowuje się do kolejnego spotkania w Lidze Mistrzów. Mistrzowie Hiszpanii zagrają u siebie przeciwko Eintrachtowi Frankfurt - siódmej drużynie niemieckiej Bundesligi. To zespół, który w Lidze Mistrzów radzi sobie ze zmiennym szczęściem. W pięciu meczach zdobył cztery punkty - o trzy mniej niż Katalończycy.

Barcelona gra w Lidze Mistrzów. Lewandowski znów będzie katem?

Barcelona rozpoczęła tegoroczną edycję Ligi Mistrzów od wygranej z Newcastle United (2:1). Trzy punkty zapewniły wówczas gole zdobyte przez Marcusa Rashforda. Na początku października przyszła porażka z Paris Saint-Germain (1:3), a po październikowej przerwie reprezentacyjnej okazałe zwycięstwo z Olympiakosem (6:1).

W listopadzie Katalończycy zagrali dwa mecze w elitarnych rozgrywkach. W obu nie wygrali. Najpierw zaledwie zremisowali z Clubem Brugge (3:3), a następnie skompromitowali się na Stamford Bridge, przegrywając z Chelsea (0:3).

Do końca fazy ligowej rozegrają trzy mecze, a najbliższe z Eintrachtem, który jest jednym z ulubionych przeciwników Roberta Lewandowskiego. W 24 meczach w karierze zdobył z nim aż 16 goli i zaliczył cztery asysty. Kto wie? Być może we wtorek znów trafi do siatki.

Mecz FC Barcelona - Eintracht Frankfurt zostanie rozegrany we wtorek 9 grudnia o godz. 21:00. Transmisję TV przeprowadzi Canal+Extra 1 (kanał płatny), a stream online będzie dostępny w serwisie Canal+Online (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.