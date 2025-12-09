Powrót na stronę główną

Godziny do meczu Barcelony w LM, a tu takie wieści ws. Lewandowskiego
Szósta kolejka Ligi Mistrzów to dla FC Barcelony jako niezwykle istotny czas. Katalończycy zajmują dopiero 18. miejsce w tych rozgrywkach. Czy we wtorkowy wieczór pokonają Eintracht Frankfurt? Najważniejsze hiszpańskie dzienniki przedstawiły przewidywane składy na to spotkanie. Wiadomo co z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym.
Robert Lewandowski
Fot. REUTERS/Albert Gea

Barcelona w pierwszych pięciu kolejkach Ligi Mistrzów odniosła dwa zwycięstwa, zanotowała jeden remis i poniosła dwie porażki. Taki bilans składa się na siedem punktów i dopiero 18. miejsce w tabeli elitarnych rozgrywek. Wtorkowy mecz z Eintrachtem Frankfurt jawi się jako szansa na zanotowanie trzech punktów - zwłaszcza że Katalończycy zagrają u siebie.

Barcelona zagra w Lidze Mistrzów. Co z Lewandowskim i Szczęsnym?

Ostatni mecz Barcelona rozegrała w sobotę. Wygrała z Realem Betis 5:3, a całe spotkanie na ławce przesiedzieli Polacy: Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Sytuacja tego drugiego nie dziwi. Do bramki po kontuzji wrócił Joan Garcia i wydaje się, że nie odda miejsca.

Zresztą w przewidywanych składach na mecz z Eintrachtem, które przedstawiły najważniejsze hiszpańskie dzienniki, to najpewniejsza postać. Dziennikarze katalońskiego "Sportu" nie mają wątpliwości. W bramce zobaczymy właśnie Garcię. Podobnie podają madryckie "AS" i "Marca".

Schody zaczynają się przy okazji kolejnych pozycji. Najpewniejszymi postaciami obrony wydają się Pau Cubarsi i Alejandro Balde - awizowani przez wszystkie gazety. "Marca" i "Sport" uważają, że na prawej obronie zobaczymy Julesa Kounde, zaś "AS" pisze o wariancie zakładającym grę Erica Garcii na tej pozycji. Nie wiadomo, kto będzie partnerować Cubarsiemu na środku obrony. Będzie to najpewniej jeden z dwóch piłkarzy: Eric Garcia lub Gerard Martin.

Status "nietykalnego" w środku pola mają Pedri i Frenkie de Jong, których wedle przewidywań możemy spodziewać się w podstawowym składzie. Wobec niedyspozycji Daniego Olmo szansę może dostać Fermin Lopez.

"Sport" uważa, że mecz rozpoczną Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres i Robert Lewandowski, zaś w składzie zaprezentowanym przez "Marcę" widzimy Yamala, Raphinhę, Lewandowskiego i Marcusa Rashforda. "AS" zakłada, że Hansi Flick znów zaufa Ferranowi Torresowi, a na ławce zostawi Lewandowskiego.

Wtorkowy mecz Barcelony z Eintrachtem Frankfurt rozpocznie się o 21:00. Serdecznie zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego meczu. Będzie ona dostępna na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej

Przewidywany skład FC Barcelona na mecz z Realem Sociedad:

  • "Sport": Joan Garcia (gk) - Kounde, Cubarsí, Eric Garcia/Gerard Martín, Balde -  de Jong, Pedri, Raphinha - Lamine Yamal, Lewandowski, Torres
  • "AS": Joan Garcia (gk) - Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Balde - Pedri, de Jong, Fermin Lopez - Yamal, Torres, Raphinha
  • "Marca": Joan García (gk) - Kounde, Cubarsí, Eric García, Balde - Pedri, de Jong, Yamal - Raphinha Rashford, Lewandowski

