Cały mecz na ławce, a teraz tak złe wieści dla Lewandowskiego przed LM

FC Barcelona jest w dobrych humorach po ostatniej kolejce ligi hiszpańskiej. Zespół Hansiego Flicka wygrał 5:3 z Realem Betis po hat-tricku Ferrana Torresa i golach Lamine'a Yamala oraz Roony'ego Bardghjiego. Poza tym znów potknął się Real Madryt - tym razem przegrał 0:2 z Celtą Vigo. W ten sposób przewaga Barcelony nad Realem wzrosła do czterech punktów. Robert Lewandowski spędził cały mecz z Betisem na ławce rezerwowych, choć pewnie pojawiłby się na boisku, gdyby nie problemy zdrowotne Erica Garcii.

Hiszpanie piszą o Lewandowskim przed meczem Ligi Mistrzów

Kataloński dziennik "Sport" pisze o radości, jaka panuje w Barcelonie po spotkaniu z Betisem oraz przed wtorkowym meczem Ligi Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt. Przy okazji dziennikarze napisali wprost o potencjalnym występie Lewandowskiego przeciwko Eintrachtowi. Zdaniem wspomnianego źródła raczej Polak będzie rezerwowym, zwłaszcza po hat-tricku Ferrana. "Lewandowski może nie zagrać w tym meczu. A może zagra z Ferranem, a Yamal pozostanie na pozycji ofensywnego pomocnika" - czytamy w artykule.

"Sport" dodaje, że w wyjściowym składzie Barcelony ma znaleźć się Raphinha, który w trakcie meczu z Betisem też cały czas przebywał na ławce rezerwowych. Największe wątpliwości dla Flicka pojawiają się w kontekście środka pola. W ostatnim meczu dobrze spisał się duet Eric Garcia - Pedri, ale do gry wrócił już Frenkie de Jong.

Wracając do Lewandowskiego. Eintracht Frankfurt jest jedną z jego ulubionych "ofiar". Lewandowski grał aż 24 razy przeciwko temu zespołowi i w tych meczach strzelił 16 goli. Więcej bramek strzelał tylko Borussii Dortmund (29), Wolfsburgowi (26), Augsburgowi (23), Schalke (21), Mainz, Werderowi Brema, Freiburgowi (po 20) i FC Koeln (18).

Ostatni raz Lewandowski grał przeciwko Eintrachtowi 26 lutego 2022 r. Wtedy Lewandowski był kapitanem Bayernu, a jego klub wygrał 1:0 po golu Leroya Sane.

To powinien być pierwszy napastnik Barcelony. "Mocne oświadczenie"

Hiszpańscy dziennikarze ostatnio nie mają wątpliwości, że to Ferran Torres powinien być pierwszym napastnikiem w Barcelonie.

- Ferran powiedział kilka sezonów temu, że widzi siebie jako podstawowego napastnika Barcelony. Z Lewandowskim w składzie to było mocne oświadczenie, ale teraz można go uważać za numer "9" w wyjściowym składzie. Na rynku transferowym wszyscy marzą o Alvarezie i Haalandzie, a on stara się, żeby jego głos został usłyszany i robi to bramkami - mówią dziennikarze w audycji "Carrusel Deportivo".

Spotkanie Barcelony z Eintrachtem Frankfurt w fazie ligowej Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

