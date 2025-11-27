Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Co się stało z Zielińskim? Niepokojące słowa trenera Interu
Sytuacja Piotra Zielińskiego w Interze zaczyna się poprawiać. Polak coraz częściej otrzymuje okazje do gry od pierwszej minuty, a w środowym meczu z Atletico strzelił nawet gola. W drugiej połowie 31-latek został jednak dość szybko zmieniony. Trener Cristian Chivu wytłumaczył dlaczego. Niestety - chodziło o problemy zdrowotne.
Piotr Zieliński, Lautaro Martinez
Fot. REUTERS/Violeta Santos Moura

Piotr Zieliński dołączył do Interu w lecie 2024 roku. Pierwszy sezon w nowym klubie był dla niego udany pod kątem wyników zespołowych, bo drużyna z Mediolanu grała w finale Ligi Mistrzów, ale sam Polak nie mógł zadowolony ze swojej postawy. W dużej mierze z powodu kontuzji grał niewiele, a jeśli już to robił, to nie zachwycał. Nic więc dziwnego, że ostatnio sporo mówiło się o jego odejściu z Interu.

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Na niektórych z was się nie da patrzeć

Trener Interu zabrał głos ws. Zielińskiego. Niepokojące

Ostatnio Zieliński jest już jednak zdrowy i jego sytuacja w Interze zdecydowanie zaczyna się polepszać. Polak wychodził w pierwszym składzie choćby w meczach z Kairatem Ałmaty oraz Royale Union SG, a w środę otrzymał szansę gry w hitowym spotkaniu z Atletico Madryt. To jego bramka w 54. minucie pozwoliła wicemistrzom Włoch na doprowadzenie do wyrównania. Polak rozegrał znakomitą dwójkową akcję z Ange-Yoanem Bonnym i mocnym strzałem po ziemi pokonał Juana Musso.

Niedługo później dwójki wspomnianych graczy Interu nie było już na boisko. Obaj zostali zmienieni w 65. minucie. Co było tego powodem? Głos po spotkaniu z Atletico, ostatecznie przegranym przez Włochów 1:2, zabrał trener Cristian Chivu:

- Zieliński miał niewielki problem z udem, powiedział mi, że może grać jeszcze z pięć minut. Zdecydowałem się zdjąć Bonny'ego, bo potrzebowaliśmy świeżych nóg. Potrzebowaliśmy Pio oraz Marcusa. Pierwszy miał przytrzymywać piłkę i pchać zespół do przodu, drugi dawać nam głębię ze swoją szybkością i umiejętnością tworzenia okazji w kontratakach, które powinniśmy egzekwować lepiej - podsumował Rumun, cytowany przez oficjalną stronę Interu.

ZOBACZ TEŻ: Kompromitacja Liverpoolu w Lidze Mistrzów. Kibice zaczęli wychodzić ze stadionu

Na ten moment nie wiadomo, czy Zieliński będzie potrzebował pauzy od gry. Inter kolejne spotkanie rozegra w niedzielę, 30 listopada. Rywalem drużyny Polaka będzie Pisa.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe