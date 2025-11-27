Co się stało z Zielińskim? Niepokojące słowa trenera Interu

Piotr Zieliński dołączył do Interu w lecie 2024 roku. Pierwszy sezon w nowym klubie był dla niego udany pod kątem wyników zespołowych, bo drużyna z Mediolanu grała w finale Ligi Mistrzów, ale sam Polak nie mógł zadowolony ze swojej postawy. W dużej mierze z powodu kontuzji grał niewiele, a jeśli już to robił, to nie zachwycał. Nic więc dziwnego, że ostatnio sporo mówiło się o jego odejściu z Interu.

Trener Interu zabrał głos ws. Zielińskiego. Niepokojące

Ostatnio Zieliński jest już jednak zdrowy i jego sytuacja w Interze zdecydowanie zaczyna się polepszać. Polak wychodził w pierwszym składzie choćby w meczach z Kairatem Ałmaty oraz Royale Union SG, a w środę otrzymał szansę gry w hitowym spotkaniu z Atletico Madryt. To jego bramka w 54. minucie pozwoliła wicemistrzom Włoch na doprowadzenie do wyrównania. Polak rozegrał znakomitą dwójkową akcję z Ange-Yoanem Bonnym i mocnym strzałem po ziemi pokonał Juana Musso.

Niedługo później dwójki wspomnianych graczy Interu nie było już na boisko. Obaj zostali zmienieni w 65. minucie. Co było tego powodem? Głos po spotkaniu z Atletico, ostatecznie przegranym przez Włochów 1:2, zabrał trener Cristian Chivu:

- Zieliński miał niewielki problem z udem, powiedział mi, że może grać jeszcze z pięć minut. Zdecydowałem się zdjąć Bonny'ego, bo potrzebowaliśmy świeżych nóg. Potrzebowaliśmy Pio oraz Marcusa. Pierwszy miał przytrzymywać piłkę i pchać zespół do przodu, drugi dawać nam głębię ze swoją szybkością i umiejętnością tworzenia okazji w kontratakach, które powinniśmy egzekwować lepiej - podsumował Rumun, cytowany przez oficjalną stronę Interu.

Na ten moment nie wiadomo, czy Zieliński będzie potrzebował pauzy od gry. Inter kolejne spotkanie rozegra w niedzielę, 30 listopada. Rywalem drużyny Polaka będzie Pisa.

