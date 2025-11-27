Trudno w to uwierzyć, ale do 26 listopada musieliśmy czekać na pierwszą bramkę Polaka w fazie ligowej Ligi Mistrzów w sezonie 2025/26. Tak się złożyło, że na razie na listę strzelców w elitarnych rozgrywkach nie wpisał się Robert Lewandowski, a pierwszym Polakiem z golem na koncie został Piotr Zieliński. Pomocnik Interu trafił do siatki w 54. minucie.

Zieliński rozczarowany. "Zawsze trzeba być skoncentrowanym"

To była bardzo dobrze przeprowadzona dwójkowa akcja. Zieliński zagrał piłkę do Ange-Yoana Bonny'ego, ten zgrał w tempo, a Polak wykorzystał okazję. Wówczas Inter remisował z Atletico 1:1. Nie dowiózł jednak korzystnego rezultatu do końca rywalizacji. Wszystko dlatego, że w 93. minucie gola dla gospodarzy strzelił Jose Maria Gimenez.

Inter przegrał zatem pierwsze spotkanie w Lidze Mistrzów. Dotychczas był wśród ekip z kompletem zwycięstw, ponieważ wcześniej wygrał cztery mecze. Jak tę porażkę skomentował Zieliński?

- Jesteśmy zdecydowanie rozczarowani tym, jak to się potoczyło. Taka porażka po rozegraniu świetnego meczu boli. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Atletico to świetna drużyna, to trudny stadion, ale zagraliśmy dobrze. Niestety, straciliśmy drugiego gola i rywale przypieczętowali zwycięstwo. Koniec końców, zawsze trzeba być skoncentrowanym. Na jakim poziomie czuję się fizycznie? Od kilku tygodni czuję się dobrze. Ciągle staram się poprawiać. Moim celem jest zawsze dawać z siebie wszystko dla drużyny. Niestety, mój gol nie pomógł, ale wrócimy do formy, bo jesteśmy świetną drużyną i mamy jeszcze wiele meczów do rozegrania - powiedział Zieliński w rozmowie z Prime Video cytowany przez serwis fcinter1908.it.

Nie ma powodów do niepokoju? Zieliński bez wątpliwości

Inter w ostatnich dniach najpierw przegrał derby Mediolanu z Milanem (0:1), a teraz nadeszła porażka z Atletico (1:2). Zieliński podkreślił, że nie widzi powodów do zmartwień.

Wskazał, że w obu tych spotkaniach Inter zagrał bardzo dobrze, ale musi poprawić się w obronie, a przede wszystkim lepiej wykańczać akcje. Zdobytych bramek zdecydowanie zabrakło drużynie prowadzonej przez Cristiana Chivu.

Zieliński natomiast od pewnego czasu imponuje formą. W tym sezonie rozegrał 14 spotkań dla Interu. Zdobył dwie bramki, zanotował asystę i ma coraz większy wpływ na grę drużyny. Jest także jednym z liderów reprezentacji Polski.

