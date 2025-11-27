21 minut wystarczyło. Oto jak Włosi ocenili Zalewskiego

Zalewski do Atalanty trafił z Interu, w którym ostatecznie spędził tylko pół roku. Polak kosztował nowego pracodawcę 17 mln euro, co było uważane za "promocję". 23-latek niedługo po transferze stał się graczem podstawowego składu ekipy Raffaele'a Palladino. We wrześniu w spotkaniu z Lecce zachwycił kibiców, zaliczając bramkę i asystę. Potem przyszły jednak problemy zdrowotne, które skomplikowały sytuację Zalewskiego w czołowej ekipie Serie A.

Epizod Zalewskiego w Lidze Mistrzów. Włosi go ocenili

W 5. kolejce Ligi Mistrzów zespół Zalewskiego mierzył się na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt. Z racji, że mówimy o drużynach o podobnym potencjale sportowym, było to bardzo ważne spotkanie dla Atalanty. Jak się okazało: włoska ekipa zrobiła swoje. Wygrała 3:0, po bramkach Ademoli Lookmana, Edersona oraz Charlesa De Ketelaere. Wszystkie te trafienia nasz piłkarz obserwował z perspektywy ławki rezerwowych. Na boisko wszedł dopiero w 69. minucie, zmieniając Davide Zappacostę.

Włoskie media nie poświęciły wiele miejsca Zalewskiemu, ale w większości zdecydowały się wystawić mu ocenę w skali 1-10. "ilmessaggero.it" stwierdziło, że Polak "dołożył swoją cegiełkę" i dało mu "szóstkę". Dokładnie taką samą notę 23-latek otrzymał od "calciomacerato.com" oraz włoskiego "goal.com".

Nasz piłkarz został też pozytywnie oceniony przez portale statystyczne. Według "flashscore" mniej niż pół godziny na boisku wystarczyło Zalewskiemu na wypracowanie sobie noty 6.6. Tymczasem "sofascore" oceniła wahadłowego na 6.7. Warto podkreślić, że Polak faktycznie za bardzo nie popełniał błędów - miał stuprocentową skuteczność podań. Do tego wygrał trzy z pięciu pojedynków i zanotował dwa odbiory.

Kolejne spotkanie Atalanta rozegra w niedzielę, 30 listopada. Jej rywalem w 13. kolejce Serie A będzie Fiorentina. Początek meczu o godzinie 18:00.

