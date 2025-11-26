To była 54. minuta! Tylko spójrzcie, co zrobił Zieliński w hicie Ligi Mistrzów

Była 54. minuta środowego hitu Ligi Mistrzów: Atletico Madryt - Inter Mediolan przy prowadzeniu gospodarzy 1:0. Właśnie wtedy wyrównującego gola dla gości zdobył Piotr Zieliński, który wyszedł w podstawowym składzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Na niektórych z was się nie da patrzeć

Piotr Zieliński z bramką w Lidze Mistrzów

"Świetna akcja Polaka i Bonny'ego, którzy rozklepali w polu karnym przeciwnika, Zieliński wyprzedził Simeone z lewej strony pola karnego posłał piłkę płasko obok Musso" - tak opisywał tę bramkę Bartosz Królikowski ze Sport.pl. w relacji na żywo z meczu.

- Zieliński doprowadza do wyrównania. Czuć było, że dobrze czuje się w tym meczu. W drugiej połowie także było go więcej w grze - mówił komentator Canal+Sport.

Bramkę Zielińskiego można zobaczyć w linku poniżej.

Dla Polaka to drugi gol w tym sezonie, ale pierwszy w Lidze Mistrzów. W sumie jego bilans w tych rozgrywkach to: 56 meczów, osiem bramek i pięć asyst. Ostatni raz w starciu Champions League trafił do siatki 3 października 2023 roku. Wówczas jako piłkarz Napoli trafił przeciwko innej drużynie z Madrytu - Realowi.

Reprezentant Polski w środowy wieczór przebywał na boisku w Madrycie do 66. minuty. Wtedy zmienił go chorwacki środkowy pomocnik Petar Sucić.

Dla Atletico Madryt gola już w dziewiątej minucie strzelił argentyński napastnik - Julian Alvarez. "Wszystko zaczęło się od straty Barelli na własnej połowie, poszła kontra Atletico, a już w polu karnym Carlos Augusto nastrzelił piłką Alexa Baenę, z czego wyszło podanie, po którym do siatki z kilku metrów trafił Julian Alvarez" - opisywał go Bartosz Królikowski.

Zobacz także: Ależ riposta Świerczewskiego na słowa Papszuna. Pięć słów

Atletico Madryt w następnej kolejce Ligi Mistrzów zagra na wyjeździe z PSV Eindhoven, a Inter Mediolan podejmie będący w wielkim kryzysie - Liverpool (oba mecze 9 grudnia, godz. 21).

Atletico Madryt - Inter Mediolan 1:1 (1:0)

Bramki: Alvarez (9.) - Zieliński (54.).

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU