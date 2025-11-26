Siedem goli w meczu Realu! Kosmiczny występ Mbappe

Była ósma minuta meczu 5. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów: Olympiakos Pireus - Real Madryt. Właśnie wtedy gospodarze rozegrali przepiękną, zespołową akcję, a Portugalczyk Chiquinho popisał się ładnym strzałem z 18 metrów i zaskoczył rezerwowego bramkarza Realu Madryt - Andrija Łunina. Gospodarze sensacyjnie prowadzili 1:0 z Realem Madryt, który w dwóch ostatnich wyjazdowych spotkaniach ligowych tylko remisował (0:0 z Rayo Vallecano i 2:2 z Elche).

Popis Kyliana Mbappe w Pireusie

Riposta Realu Madryt była bardzo bolesna dla kibiców gospodarzy. Najbardziej utytułowana drużyna Ligi Mistrzów (aż 15 zwycięstw) zdobyła w ciągu zaledwie siedmiu minut aż trzy bramki! W ciągu dziesięciu minut bramkarz gospodarzy nawet cztery razy wyjmował piłkę z siatki, ale gol Viniciusa Juniora w 32. minucie był nieuznany, bo był spalony.

Hat-trickiem popisał się Kylian Mbappe. W 18. minucie po kapitalnym dośrodkowaniu ze środka boiska Viniciusa Juniora strzelił z 18 metrów między nogami bramkarza.

Sześć minut później Real Madryt zrobił zespołową akcję, z prawej strony pola karnego dośrodkował Arda Guler, a Mbappe strzelił głową z ośmiu metrów do siatki. - Nikt specjalnie mu nie przeszkodził. Miał świetne warunki, by tak uderzyć. W ciągu kilku chwil Mbappe zdobył dwie bramki. Real zaczął źle, ale już prowadzi - mówił komentator Canal+Sport.

W 29. minucie było już 3:1. Po nieudanej pułapce ofsajdowej gospodarzy Mbappe wyszedł na sytuację sam na sam z bramkarzem i precyzyjnym strzałem z jedenastu metrów w długi róg, nie dał mu szans na skuteczną interwencję.

Mbappe był autorem drugiego najszybszego hat-tricka w historii Champions League. Jest też jedynym piłkarzem w historii tych rozgrywek, który aż cztery razy zdobył przynajmniej trzy gole w wyjazdowym meczu LM.

Mbappe zaliczając hat-trick w ciągu pierwszych 29 minut meczu, stał się też autorem trzeciego najszybszego hat-tricka w historii Champions League. Szybciej osiągnęli go Robert Lewandowski (23 minuty w meczu z RB Salzburg) i Marco Simone (24 minut przeciwko Rosenborgowi).

Chwilę po nieuznanym golu Viniciusa - Aurelien Tchouameni strzelił z ponad 20 metrów w poprzeczkę. Gospodarze też chcieli się odgryźć rywalowi, ale dwa razy Łunin świetnie zachował się w bramce.

W 52. minucie gospodarze wrócili do gry po akcji dwóch rezerwowych. Z prawej strony dośrodkował Santiago Hezze, a Mehdi Taremi strzałem głową z siedmiu metrów pokonał Łunina, który nawet nie drgnął.

Zespół z Madrytu szybko odpowiedział. Osiem minut później czwartego gola dla gości zdobył Mbappe, który sfinalizował efektowną indywidualną akcję Viniciusa Juniora.

Dla Francuza to już dziewiąty gol w tym sezonie w Lidze Mistrzów i jest liderem najlepszych strzelców. Wicelidera Victora Osimhena (Galatasaray) wyprzedza o trzy trafienia.

Fani gospodarzy w końcówce znów mogli mieć nadzieje na remis. W 82. minucie kontaktowego gola zdobył Ayoub El Kaabi.

Real Madryt po tej wygranej z dwunastoma punktami awansował na piąte miejsce w tabeli. Olympiakos Pireus z zaledwie dwoma punktami jest na 33. pozycji.

W następnej kolejce Grecy zagrają na wyjeździe z Kairatem Ałmaty (9 grudnia, godz. 16.30), a Real Madryt w hicie kolejki zmierzy się u siebie z Manchesterem City (10 grudnia, godz. 21).

Olympiakos Pireus - Real Madryt 3:4 (1:3)