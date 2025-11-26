Czekał na gola w LM aż 2961 dni. Wielki powrót legendy

We wtorek w Lidze Mistrzów działo się naprawdę wiele. FC Barcelona z kretesem poległa w Londynie z Chelsea, a Estevao Lamine'a Yamala. Niespodzianką zakończył się mecz Manchesteru City z Bayerem Leverkusen, gdzie górą byli goście z Niemiec. Juventus po bardzo emocjonującym meczu wygrał z Bodo/Glimt. W tym miejscu podsumowywaliśmy wydarzenia 25 listopada. Środowy wieczór z Ligą Mistrzów tradycyjnie rozpoczął się od dwóch spotkań rozgrywanych o 18:45.

Powrót legendy. Dziewięć goli na początek środy z LM

Na Alphamega Stadion w Limassolu doszło do starcia tegorocznego debiutanta - Pafos FC z AS Monaco. Papierowym faworytem byli zawodnicy z Księstwa, ale Cypryjczycy we wcześniejszych meczach byli już w stanie pokazać, że potrafią postawić się bardziej renomowanej drużynie. Pokonali między innymi Villarreal (1:0).

W środę już po upływie pięciu minut gospodarze musieli jednak gonić wynik. Do siatki trafił Takumi Minamino, zapewniając upragnione prowadzenie gościom.

Ich szczęście nie trwało jednak długo. Zaledwie 13 minut później do wyrównania doprowadził David Luiz. Dla doświadczonego Brazylijczyka był to pierwszy gol w Lidze Mistrzów od ponad ośmiu lat. 18 października 2017 roku, jako piłkarz Chelsea, trafił do siatki w zremisowanym 3:3 starciu z Romą.

Na jego gola także jednak znalazła się odpowiedź. Tym razem najskuteczniejszy pod bramką rywala okazał się Folarin Balogun. Jego trafienie zapewniło ponowne prowadzenie Monaco.

Kiedy wydawało się, że spotkanie zakończy się wygraną gości, po rzucie rożnym bohaterem Pafos okazał się Ivan Sunjić i strzałem głową pokonał Kotarskiego.

Kazachowie nie zrobili tego, co zrobili Cypryjczycy

Spokojniej rozpoczęło się drugie starcie, które rozpoczynało się o 18:45. Kopenhaga, która w ostatnich dwóch meczach w Lidze Mistrzów straciła aż osiem goli, mierzyła się z innym debiutantem - Kajratem Ałmaty. Kazachowie na początku listopada minimalnie przegrali z ubiegłorocznym finalistą - Interem Mediolan (1:2). Trudno było ich jednak uznać za faworyta na fanatycznie reagującym stadionie Parken w stolicy Danii.

Spotkanie rozpoczęło się zgodnie z planem. W 26. minucie gospodarze objęli prowadzenie, a do siatki rywali trafił urodzony w 2008 roku Viktor Dadason. Po zmianie stron z rzutu karnego podwyższył Jordan Larsson, a na 3:0 trafił Brazylijczyk Robert.

Przy tym wyniku goście rozpoczęli szaleńczą pogoń - najpierw za sprawą urodzonego w 2008 roku Dastana Satpajewa, a następnie Olzhasa Baybeka. Ostatecznie Kopenhaga zdołała dowieźć wygraną do końca meczu. Zwyciężyła 3:2, a całe spotkanie w jej barwach na ławce przesiedział Dominik Sarapata.

To nie koniec emocji z Ligą Mistrzów. Już teraz zachęcamy do śledzenia Sport.pl i naszej aplikacji mobilnej. W środowy wieczór relacja na żywo z meczu Arsenalu - Bayern Monachium. Początek meczu o 21:00. Emocji nie zabraknie także na pozostałych stadionach.

Pafos 2:2 AS Monaco (1:2)

Gole: David Luiz' 18, Ivan Sunjić' 89 - Takumi Minamino' 5, Folarin Balogun' 26

David Luiz' 18, Ivan Sunjić' 89 - Takumi Minamino' 5, Folarin Balogun' 26 Pafos: Michail (gk) - Luckassen, David Luiz, Goldar (k) (46' Langa) - Bruno, Sunjic, Pepe, Dragomir (79' Dimata) - Orsić - Quina (57' Jaja), Anderson (69' Bassouamina)

Michail (gk) - Luckassen, David Luiz, Goldar (k) (46' Langa) - Bruno, Sunjic, Pepe, Dragomir (79' Dimata) - Orsić - Quina (57' Jaja), Anderson (69' Bassouamina) trener: Juan Carlos Carcedo

Juan Carlos Carcedo Monaco: Hradecky (gk) - Caio Henrique, Vanderson (76' Kehrer), Salisu - Teze, Camara, Zakaria (k), Minamino (76' Fati) - Akliouche, Gołowin (65' Michal) - Balogun (89' Biereth)

Hradecky (gk) - Caio Henrique, Vanderson (76' Kehrer), Salisu - Teze, Camara, Zakaria (k), Minamino (76' Fati) - Akliouche, Gołowin (65' Michal) - Balogun (89' Biereth) trener: Sebastien Pocognoli

Sebastien Pocognoli Alphamega Stadium, Limassol

sędziował: Ivan Krużliak (Słowacja)

Ivan Krużliak (Słowacja) żółte kartki: David Goldar, David Luiz - Lamine Camara, Aleksandr Gołowin, Mohamed Salisu

FC Kopenhaga 3:2 Kajrat Ałmaty (1:0)

Gole: Viktor Dadason' 26, Jordan Larsson' 59k, Robert' 73 - Dastan Satpajew' 81, Olzhas Baybek' 90

Viktor Dadason' 26, Jordan Larsson' 59k, Robert' 73 - Dastan Satpajew' 81, Olzhas Baybek' 90 FC Kopenhaga: Kotarski (gk) - Suzuki (79' Zague), Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Lopez - Clem (69' Madsen), Lerager - Larsson (69' Elyonoussi), Claesson, Robert (79' Moukoko) - Dadason

Kotarski (gk) - Suzuki (79' Zague), Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Lopez - Clem (69' Madsen), Lerager - Larsson (69' Elyonoussi), Claesson, Robert (79' Moukoko) - Dadason trener: Jacob Neestrup

Jacob Neestrup Kajrat Ałmaty: Anarbekov (gk) - Mrynskij, Szirobokov, Sorokin, Tapalov - Kasabulat (78' Sadybekov), Glazer - Gromyko (69' Stanojev), Jorginho (69' Zaria), Satpajev - Edmilison Santos (78' Ricardinho)

Anarbekov (gk) - Mrynskij, Szirobokov, Sorokin, Tapalov - Kasabulat (78' Sadybekov), Glazer - Gromyko (69' Stanojev), Jorginho (69' Zaria), Satpajev - Edmilison Santos (78' Ricardinho) trener: Rafael Urazbakhtin

Rafael Urazbakhtin Parken Stadium , Kopenhaga

, Kopenhaga sędziował: Nick Walsh (Szkocja)

Nick Walsh (Szkocja) żółte kartki: Pantelis Hatzidiakos, Lukas Lerager - Olzhas Baybek, Alexander Mrynskij, Ricardinho, Erkin Tapałow, Dastan Satpajev

