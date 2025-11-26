Cała obrona ośmieszona! Niebywały gol 15-latka w hicie Arsenal - Bayern

Arsenal vs. Bayern Monachium - na to spotkanie fani piłki nożnej z pewnością już ostrzą sobie zęby. Dojdzie do niego w środowy wieczór o godz. 21:00 w ramach 5. kolejki Ligi Mistrzów, a wynik będzie kluczowy w kontekście kształtu tabeli rozgrywek. Obie te ekipy odniosły do tej pory komplet zwycięstw i zajmują dwa pierwsze miejsca. Przedsmak tego, co możemy zobaczyć na Emirates Stadium, dostaliśmy natomiast w starciu ich drużyn młodzieżowych.

Godziny do meczu Arsenalu z Bayernem, a junior robi coś takiego. Magia

Zespoły do lat 19 Arsenalu i Bayernu tego samego dnia zmierzyły się w ramach Ligi Młodzieżowej UEFA. Na własnym boisku lepsi okazali się londyńczycy, którzy wygrali 4:2. Dwa gole dla Arsenalu strzelił Max Dowman, a po jednym dołożyli Kyran Thompson i Ceadach O'Neill. Bayern odpowiedział trafieniami Ylla Gashiego i Ljuby Puljicia. Wynik mógłby być dla Niemców korzystniejszy, gdyby nie zmarnowany rzut karny Davida Daibera. Większe wrażenie niż sam rezultat zrobiło jednak to, co wydarzyło się w siódmej minucie doliczononego czasu.

Wówczas niesamowitą akcję przeprowadził 15-letni gracz Arsenalu Max Dowman. Młodziutki skrzydłowy przyjął piłkę nieopodal bocznej linii, zszedł z nią do środka i kompletnie ośmieszył rywali. Z łatwością minął trzech obrońców Bayernu a ostatniego efektowną "ruletą" w stylu Zinedine'a Zidane'a.

Ależ talent w Arsenalu! On ma 15 lat. "Coś nam tutaj wyczarował?"

Tym sposobem znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem i efektowną podcinką umieścił piłkę w narożniku bramki. - Ależ się tu zabawili! Co to jest za gol! Dowman, 4:2. Ach, chłopie, coś nam tutaj wyczarował? - emocjonował się komentator Canal + Sport.

Dla Dowmana był to już czwarty gol w Młodzieżowej Lidze UEFA. Wcześniej dwukrotnie trafiał do siatki przeciwko Atletico Madryt. O skali jego talentu najlepiej nich świadczy fakt, że w wieku 15 lat zdążył już zadebiutować w dorosłej Lidze Mistrzów. W 4. kolejce rozegrał 18. minut w wygranym przez Arsenal 3:0 meczu przeciwko Slavii Praga.