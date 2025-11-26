Trzęsienie ziemi w gigancie? Oto kogo chcą zatrudnić! To byłby hit

Jest dopiero końcówka listopada, ale już można bezpiecznie założyć, że Liverpool raczej nie obroni tytułu mistrza Anglii. Podopieczni Arne Slota zdobyli tylko 18 punktów w 12 meczach i obecnie zajmują dopiero 12. miejsce w Premier League. Liderem jest Arsenal, który przegrał do tej pory tylko jeden mecz i ma aż 29 punktów.

Arne Slot straci pracę? Oto co się musi stać

W ostatnich tygodniach Liverpool notuje serię porażek przerywaną pojedynczymi zwycięstwami - w 11 meczach piłkarze Slota przegrali aż osiem razy. Nic dziwnego, że coraz częściej mówi się o zwolnieniu holenderskiego szkoleniowca. Teraz oliwy do ognia dodał profil "Bayern Space", który wcześniej informował m.in. o transferze Floriana Wirtza do angielskiego klubu. Według "Bayern Space" Liverpool nawiązał kontakt z Volkerem Struthem, agentem Juliana Nagelsmanna.

Richard Hughes - dyrektor sportowy Liverpoolu - miał jednak usłyszeć, że szkoleniowiec nie opuści reprezentacji Niemiec przed mistrzostwami świata. A po mundialu? Tu już wszystko zależy od tego, jak potoczą się losy kadry naszych sąsiadów, bo umowa Nagelsmanna obowiązuje do 2028 roku. Według "Bayern Space" jedną z osób, która skierowała oczy Liverpoolu na Nagelsmanna ma być Juergen Klopp. Profil zaznacza, że były szkoleniowiec Liverpoolu w przypadku odejścia obecnego selekcjonera, stałby się "naturalnym następcą Nagelsmanna w drużynie narodowej".

Do lata może się jednak wiele zmienić. Wystarczy, że Slot znów zacznie wygrywać mecze i tym samym obroni swoją posadę. Może też stać się tak, że Nagelsmann osiągnie z Niemcami historyczny sukces i nie będzie chciał odchodzić z kadry po udanym mundialu.

Na razie niemiecki trener radzi sobie przyzwoicie. Na mistrzostwa świata awansował bez większych problemów - choć przydarzyła mu się duża wpadka na starcie eliminacji, bo tak trzeba nazwać porażkę 0:2 ze Słowacją. Tylko że w rewanżu Niemcy upokorzyli naszych południowych sąsiadów i wygrali aż 6:0. Za kilka miesięcy kadra Nagelsmanna na pewno będzie wymieniana w gronie faworytów do końcowego triumfu.