Włosi przekazali wspaniałe wieści ws. Zielińskiego

W niedzielę Inter rywalizował z Milanem w derbach Mediolanu. Lepszy okazał się Milan, który wygrał 1:0 po golu Christiana Pulisicia. W ten sposób Inter przestał być liderem Serie A i spadł na czwarte miejsce. Piotr Zieliński zaczął to spotkanie z ławki rezerwowych i wszedł na murawę w 78. minucie w miejsce Hakana Calhanoglu. "Wniósł odrobinę kreatywności i energii do końcowej fazy ataku. Wprowadzenie Zielińskiego i Ange-Yoana Bonny'ego było desperackim ruchem trenera, który nie zadziałał" - pisały włoskie media po występie Zielińskiego.

Włoskie media są pewne tego, że Zieliński zagra w hitowym spotkaniu Ligi Mistrzów między Interem a Atletico Madryt. Włoski Sky Sport, ale też portale fcinternews.it i fcinter1908.it zgodnie podają, że Zieliński będzie w wyjściowym składzie Interu i stworzy tercet środkowych pomocników z Nicolo Barellą oraz Hakanem Calhanoglu. Zieliński zajmie miejsce Sucicia. "W porównaniu do derbów Mediolanu Chivu wprowadza cztery zmiany" - czytamy w serwisie sport.sky.it.

Poza Zielińskim w składzie Interu znajdzie się Stefan de Vrij, Luis Henrique oraz Pio Esposito, którzy zajmą miejsce Francesco Acerbiego, Carlosa Augusto i Marcusa Thurama. Warto dodać, że Zieliński cały czas korzysta z kontuzji Henrikha Mkhitaryana, a także jest wyżej w hierarchii środkowych pomocników od Davide Frattesiego i Andy'ego Dioufa.

Przewidywany skład Interu Mediolan na mecz z Atletico Madryt:

Yann Sommer - Manuel Akanji, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni - Luis Henrique, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Piotr Zieliński, Federico Dimarco - Lautaro Martinez, Pio Esposito

W wyjściowym składzie Atletico znajdzie się Julian Alvarez, a więc główny cel Barcelony na lato przyszłego roku w kontekście zastąpienia Roberta Lewandowskiego.

Co dalej z Zielińskim? "Stagnacja trwa już niepokojąco długo"

Jaka będzie przyszłość Zielińskiego? Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że Polak może zmienić klub w styczniu. Wówczas wśród zainteresowanych wymieniano m.in. Leeds United, a więc beniaminka obecnego sezonu Premier League. Kontrakt Zielińskiego z Interem jest ważny do czerwca 2028 r.

"Stagnacja lub wręcz regres jego kariery, trwa już niepokojąco długo, a ostatnie tygodnie to jedynie promyk nadziei dla Zielińskiego. Dla Chivu elegancki rozgrywający w białych rękawiczkach, który nie odbiera piłek, nie notuje przechwytów, nie fauluje, nie wygrywa pojedynków, a jedynie celnie oddaje piłkę do partnerów, nie jest wielką wartością dodaną" - pisał Michał Trela, felietonista Sport.pl.

