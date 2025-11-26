Burza po słowach rywala Szczęsnego. "To niewiarygodne"

Barcelona od samego początku spotkania prezentowała dużo niższy poziom niż gospodarze. Chelsea napierała w zasadzie bez przerwy, co chwila sprawiając zagrożenie. Po pierwszej połowie wygrywała z Barceloną 1:0 i grała w przewadze, bo czerwoną kartkę otrzymał Ronald Araujo.

Bramkarz Barcelony zadziwia Hiszpanów. Nie mogą uwierzyć w to, co powiedział

A przecież gdyby gospodarze mieli trochę więcej szczęścia, to po pierwszej połowie mecz mógłby być rozstrzygnięty - sędzia nie uznał dwóch bramek zdobytych przez Chelsea w pierwszej połowie. Dlatego nic dziwnego, że konsternację w Hiszpanii wywołały słowa bramkarza Barcelony Joana Garcii, który stwierdził, że mecz do przerwy był wyrównany.

- Przyjechaliśmy tu po trzy punkty, zwłaszcza po ostatnim remisie. Było trudno już jak graliśmy 11 na 11, ale z jednym zawodnikiem mniej próbowaliśmy dać z siebie wszystko - powiedział. - To ich styl, żeby pressować bardzo wysoko, grać na dużej intensywności, ale w 11 na 11 mieliśmy kilka dobrych okazji. To jednak nie wystarczyło - dodał, cytowany przez cope.es.

Golkipera właśnie za te słowa skrytykował dziennikarz Juanma Castano. - To nieprawdopodobne w jaki sposób piłkarze i zawodnicy analizują grę po meczach. To niewiarygodne. Czy oni myślą, że my tego nie widzimy? Czy oni myślą, że nie oglądamy meczów? Kto o zdrowym umyśle mógłby powiedzieć, że pierwsza połowa była wyrównana? Barca miała tylko okazję Ferrana i na tym równość się skończyła - na jednej szansie bramkowej Barcelony - stwierdził Castano.

Porażka z Chelsea sprawiła, że Barcelona znacząco oddaliła się od zajęcia miejsca w czołowej ósemce fazy ligowej - a miejsce poza nią oznaczać będzie dla podopiecznych Hansiego Flicka konieczność grania dodatkowego dwumeczu w fazie pucharowej oraz gorszą drabinkę w drodze do ewentualnego finału. Obecnie wszystko wskazuje na to, że Barcelona nawet wygrywając trzy mecze, miałaby problemy z zajęciem miejsca w TOP 8.