Bramkarz Chelsea naprawdę to powiedział o Barcelonie i Yamalu. Poszło w świat

To był bardzo zły występ FC Barcelony. Ewidentnie mistrzowie Hiszpanii zostali sprowadzeni w Londynie na ziemię po wysokim zwycięstwie z Athleticiem Bilbao (4:0). Przegrane starcie z Chelsea (0:3) potwierdziło, że w tym sezonie "Duma Katalonii" jest nierówna. W pierwszej połowie już przy stanie 1:0 dla gospodarzy czerwoną kartkę otrzymał Ronald Araujo, co tylko pogrążyło fatalnie spisujących się w defensywie Katalończyków.

Sanchez wbił szpilę Yamalowi. Co za słowa

Niezwykle szczęśliwy po wtorkowym spotkaniu był Robert Sanchez. W końcu nie często bramkarzom udaje się zachować czyste konto w rywalizacji przeciwko Barcelonie. Hiszpan pozwolił sobie na uszczypliwości względem ostatniego rywala. I co ciekawe, nie zwrócił uwagi na kiepską defensywę drużyny Hansiego Flicka, lecz słabą postawę Lamine'a Yamala w ataku.

- Marc Cucurella schował Lamine'a Yamala do kieszeni - podkreślił Sanchez na antenie El Chiringuito TV, odnosząc się chwilę później do całej drużyny przeciwnej.

- Barcelona jest kandydatem do triumfu w Lidze Mistrzów? To my jesteśmy kandydatami, nie Barcelona - dodał z pewnością siebie.

Barcelona w ogniu krytyki. "Absolutnie szalone"

Koszmarna postawa mistrza Hiszpanii odbiła się szerokim echem. Choćby Alan Shearer, najlepszy strzelec w historii Premier League, przecierał oczy ze zdumienia, spoglądając na defensywę zespołu gości.

- To jest absolutnie szalone, naprawdę! To tak, jakby stały tam cztery manekiny: "Jak chcecie to zrobić, chłopaki?". Trudno mi w to uwierzyć. Aż brak słów na to, jak łatwo Chelsea się przebijała - powiedział cytowany przez "Daily Mail".

Spośród pięciu spotkań fazy ligowej Ligi Mistrzów Barcelona wygrała dwa, jedno zremisowała i dwa przegrała. Siedem "oczek" jest w tym momencie bardzo słabym dorobkiem. Pocieszający dla Flicka i jego zespołu jest fakt, że teraz przed nimi w Champions League stosunkowo łatwe potyczki - kolejno z: Eintrachtem Frankfurt, Slavią Praga i FC Kopenhagą.

Na ten moment w tabeli lepiej wygląda sytuacja Chelsea. "The Blues" przed środowymi meczami Ligi Mistrzów zajmuje 5. miejsce z dorobkiem dziesięciu punktów. Po przegranej z Bayernem Monachium (1:3) na otwarcie fazy ligowej Chelsea zanotowała później cztery spotkania bez porażki.

